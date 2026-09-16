Madagascar: État civil - 20 % des citoyens restent sans identité légale

L'accès à l'identité légale reste un enjeu pour une partie de la population. Environ 20 % des citoyens ne sont encore pas enregistrés à l'état civil. La situation a été mise en avant hier, lors du lancement de la Journée nationale de l'Identité à l'Hôtel Carlton Anosy. Placée sous le thème « Ny fahiziako, aloka tsy mahasaraka ahy », la célébration a été marquée par une rencontre de haut niveau consacrée à la gestion du système d'état civil. Les échanges ont porté sur les moyens d'améliorer l'enregistrement et de faciliter l'accès aux documents permettant de justifier l'identité.

Avec l'appui de ses partenaires, l'État prévoit de poursuivre les efforts engagés pour renforcer le système d'état civil. Parmi les priorités figure le développement de l'enregistrement biométrique au niveau des communes. Des actions devraient également être menées auprès des services communaux chargés de délivrer les documents d'état civil, afin de simplifier les démarches et de rapprocher davantage ces services de la population.

L'enregistrement à l'état civil demeure ainsi un enjeu majeur dans l'accès à l'identité légale. Pour les personnes dépourvues de documents d'état civil, certaines démarches administratives peuvent devenir plus complexes. La réduction de cette proportion de 20 % représente donc un défi important pour garantir à chacun l'accès à une identité légalement reconnue.