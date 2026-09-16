Madagascar: Football/Ligue des Champions Africaine - CFFA à un pas de la phase de groupes

Tout près de la cour des grands. Le club champion de Madagascar en titre, CFFA, se qualifie pour le second tour de la Ligue des champions africaine, après le dernier exploit du Fosa Juniors FC en 2019.

Après avoir validé sa qualification en écartant Lijabatho FC du Lesotho sur un score cumulé de 3-1, 2-0 à l'aller et 1 partout au retour du premier tour préliminaire, les hommes du coach Franck Rajaonarisamba joueront contre les Tanzaniens du Young Africans SC au deuxième tour. Le match aller aura lieu entre le 16 et le 18 octobre et le retour entre le 23 et le 25 octobre.

Young Africans SC est le meilleur club de son pays, comptant 27 titres de champion national, dont cinq successifs, huit sacres en coupe et neuf Super Coupes. En cas de qualification, l'équipe d'Andoharanofotsy accédera à la cour des grands, la phase de groupes. Seize clubs répartis en quatre poules de quatre disputeront cette étape, prévue de novembre à janvier 2027. Les huit meilleurs, les deux mieux classés de chaque groupe, se qualifieront pour les quarts de finale.

Le match aller est programmé entre le 26 et le 28 février et le retour entre le 5 et le 7 mars 2027. Les demi-finales sont prévues du 9 au 11 avril pour le match aller et le retour du 16 au 18 avril. La grande finale est programmée au mois de mai.