Madagascar: Athlétisme / Actu choisie - Le marathon de Tana cherche un nouveau souffle

Le Marathon International de Tana (MIT) s'apprête à franchir une nouvelle étape de son histoire. Programmé les 10 et 11 octobre prochains, le rendez-vous phare de la course à pied malgache reste toutefois soumis aux incertitudes du moment. Après le report de l'édition 2025, cette nouvelle édition devra surtout confirmer la capacité du MIT à retrouver son lustre d'antan.

Créé à l'initiative de la Fédération malgache d'athlétisme (FMA), le MIT s'est progressivement transformé en véritable fête populaire. Autour de l'épreuve reine du marathon, longue de 42,195 km, plusieurs activités ont vu le jour, notamment les Foulées Écolo, le Handirun, le Maratoons ainsi que diverses animations proposées au sein du village marathon.

L'ambition a toujours été la même : faire de l'athlétisme un spectacle accessible au plus grand nombre et inscrire la course à pied dans la vie de la capitale.

Au fil des éditions, le MIT a également constitué une passerelle entre les coureurs malgaches et l'élite régionale et africaine. Kényans, Éthiopiens, Réunionnais, Mauriciens ou Sud-Africains ont régulièrement répondu présent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une vitrine sportive

L'édition 2012 demeure notamment gravée dans les mémoires. Le Kényan David Kiprono Langat s'était imposé en 2 h 26'15", devant le Malgache Hajanirina Andriamparany, deuxième à seulement deux secondes. Prosper Randriasolaza avait complété le podium. Chez les dames, la Kényane Jane Nyambura Wandahi avait devancé Clarisse Rasoarizay.

Hajanirina Andriamparany demeure l'un des visages marquants du MIT. En 2012, il avait réalisé 2 h 26'17", avant de continuer à figurer parmi les références de la course malgache, notamment après son titre aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2015.

Autre grande figure, Clarisse Rasoarizay avait également marqué l'histoire du marathon national. À l'international, la présence du Français Benoît Zwierzchiewski, vainqueur du marathon de Paris en 2002 et alors détenteur du record d'Europe en 2 h 06'36", avait contribué au rayonnement de l'épreuve.

Le MIT a connu d'autres moments forts, comme le triplé malgache de 2017, avant de traverser des périodes plus difficiles. L'édition 2018 avait été annulée, puis le marathon avait fait son retour en 2019 avec un nouveau parcours.

Pour l'édition 2026, Tsiry Manantena Rakotomalala, le Directeur technique national de la Fédération malgache d'athlétisme, lance un appel : « J'invite VIMA à éclaircir sa position sur le MIT, car les athlètes ne peuvent pas attendre et le temps presse ».

20 ans après ses débuts, le MIT représente bien plus qu'une course. Il est devenu une vitrine sportive et touristique d'Antananarivo, tout en faisant vivre partenaires, bénévoles, acteurs économiques et passionnés de course à pied. L'enjeu de cette 20e édition sera donc aussi de redonner au MIT toute sa place dans le paysage sportif malgache.