Madagascar: Taekwondo WT - Nicolas Ragonz en Corée du Sud

16 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

L'expatrié de Nantes, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, plus connu sous le nom de Nicolas Ragonz, est l'unique représentant malgache aux championnats du monde de poomsae. Le sommet mondial s'étale du 16 au 20 septembre dans la ville de Chuncheon, en Corée du Sud. Le premier responsable technique du club de Basse-Goulaine, qui venait d'obtenir son grade de 7e dan fin juin, est engagé dans la catégorie des Masters U60.

« Ce sera ma sixième participation aux championnats du monde de poomsae. C'est un immense plaisir d'y participer et une grande fierté de représenter mon pays, Madagascar », confie Nicolas Ragonz.

Dans son palmarès, Ragonz était champion d'Afrique en poomsae en 2002, vice-champion en 2012, champion de France en 2013 et médaillé de bronze au championnat de France des vétérans en kyorugi (2003, 2004, 2006). Il est également juge et arbitre international en kyorugi.

Il avait officié deux championnats du monde, en Corée du Sud en 2022 et à Hong Kong en 2024, le championnat d'Europe en 2019 en Turquie, les Jeux africains en 2023 ainsi que plusieurs Open internationaux, dont aux États-Unis, au Canada,...

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.