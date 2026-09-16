Madagascar: Taekwondo WT - Nicolas Ragonz en Corée du Sud

L'expatrié de Nantes, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, plus connu sous le nom de Nicolas Ragonz, est l'unique représentant malgache aux championnats du monde de poomsae. Le sommet mondial s'étale du 16 au 20 septembre dans la ville de Chuncheon, en Corée du Sud. Le premier responsable technique du club de Basse-Goulaine, qui venait d'obtenir son grade de 7e dan fin juin, est engagé dans la catégorie des Masters U60.

« Ce sera ma sixième participation aux championnats du monde de poomsae. C'est un immense plaisir d'y participer et une grande fierté de représenter mon pays, Madagascar », confie Nicolas Ragonz.

Dans son palmarès, Ragonz était champion d'Afrique en poomsae en 2002, vice-champion en 2012, champion de France en 2013 et médaillé de bronze au championnat de France des vétérans en kyorugi (2003, 2004, 2006). Il est également juge et arbitre international en kyorugi.

Il avait officié deux championnats du monde, en Corée du Sud en 2022 et à Hong Kong en 2024, le championnat d'Europe en 2019 en Turquie, les Jeux africains en 2023 ainsi que plusieurs Open internationaux, dont aux États-Unis, au Canada,...