Cameroun: Une incursion de séparatistes sème la panique et fait plusieurs victimes à Bamenda, dans le Nord-Ouest

Après une journée ville morte, la ville de Bamenda, dans le Nord-Ouest anglophone, a connu un enchaînement de drames. Lundi 14 septembre, une attaque a officiellement fait trois morts dans le 3e arrondissement de la ville. Au lendemain matin, des coups de feu ont perturbé la reprise des activités économiques, interrompues après plusieurs jours de ville morte.

Des tirs ont été signalés dans plusieurs quartiers de Bamenda mardi matin, alors que les populations s'apprêtaient à reprendre leurs activités après plusieurs jours de ville morte. Même si, dans quelques quartiers de la ville, quelques commerces ont ouvert, les populations ont majoritairement choisi de rester enfermées chez elles après avoir entendu des coups de feu, rapporte un habitant de la ville à RFI.

Lundi, dans l'après-midi, trois personnes ont été tuées et quatre autres blessées lors d'une fusillade perpétrée par des assaillants armés. L'attaque, qualifiée d'« incursion terroriste » dans le communiqué du préfet de la Mezam, a eu lieu dans un débit de boisson du quartier Nkwen, dans le 3e arrondissement de Bamenda.

Une horreur de plus pour les habitants de Bamenda, alors que la ville est bloquée depuis près de deux semaines par des villes mortes imposées de force par des séparatistes armés, depuis la rentrée scolaire.