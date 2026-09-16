Togo: La clim devient une affaire de pros

16 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Paradoxe togolais : dans un pays où le thermomètre flirte allègrement avec les 35 degrés, le secteur du froid s'apprête à devenir une affaire sérieuse, réservée aux seuls initiés. Désormais, on ne bricolera plus son climatiseur ou son frigo entre voisins : la manipulation de certains équipements sera bientôt réservée aux techniciens certifiés, en raison de l'utilisation de nouveaux fluides réfrigérants plus sensibles.

L'annonce a été faite par Bidenam Assimti-Tchao, coordinatrice du Bureau national Ozone. Cette évolution s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'amendement de Kigali, adopté en 2016, qui prévoit une réduction de plus de 80 % de la production et de la consommation des hydrofluorocarbures (HFC) sur trente ans. Autrement dit, le climatiseur qui soulage tant de Togolais devra, lui aussi, faire sa transition écologique.

Le pays a déjà franchi une première étape en éliminant les chlorofluorocarbures (CFC) dès 2010, avant de s'attaquer aux hydrochlorofluorocarbures (HCFC), comme le fameux R-22, en raison de leur impact sur la couche d'ozone.

Leurs remplaçants, les HFC, ont eux aussi montré leurs limites : inoffensifs pour l'ozone, mais très efficaces pour réchauffer la planète. Un comble, dans un pays qui n'a vraiment pas besoin d'aide sur ce plan-là.

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Place donc désormais aux réfrigérants naturels R-290 et R-600a, qui ne dégradent ni la couche d'ozone ni le climat. Le hic ? Ils sont inflammables.

Leur manipulation par des personnes non qualifiées peut exposer les habitations à des risques d'incendie.

Résumons donc l'équation : il fait déjà chaud dehors, il ne faudrait surtout pas que ça prenne feu à l'intérieur. D'où l'urgence, pour les professionnels du froid, de se former et de se faire certifier avant la généralisation de ces nouveaux équipements, histoire que la climatisation reste une solution, et non un nouveau problème.

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