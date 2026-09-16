Maroc: Nomination de l'Archevêque coadjuteur de Rabat

12 Septembre 2026
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Saint-Père Léon XIV a nommé Archevêque coadjuteur de l'archidiocèse de Rabat le Père Mario León Dorado, O.M.I., jusqu'à présent Préfet Apostolique du Sahara occidental.

Mario León Dorado est né le 16 mars 1974 à Madrid (Espagne). Après avoir terminé ses études d'informatique à la Faculté des sciences informatiques de Madrid, il a obtenu une licence en théologie à la Faculté de théologie San Dámaso de Madrid.

Il a prononcé ses premiers voeux religieux le 15 septembre 1996 au sein de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.

Il a été ordonné prêtre le 2 juin 2001.

Il a occupé les fonctions suivantes : vicaire à Jaén, en Espagne (2000-2004) ; en 2004, il a été envoyé en mission dans la préfecture apostolique du Sahara occidental, puis en est devenu l'administrateur apostolique (2009-2013).

Depuis 2013, il est Préfet Apostolique du Sahara occidental et, depuis 2026, administrateur apostolique de l'Archidiocèse de Rabat. (Agence Fides 12/9/2026)

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