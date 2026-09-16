Cote d'Ivoire: Accident meurtrier sur l'axe Agou-Azaguié - Le Bureau Enquête Analyse Accident à pied d'oeuvre pour élucider les circonstances

Un grave accident de la circulation s'est produit dans la soirée de ce mardi 15 septembre 2026, sur l'axe Agou-Azaguié. Selon un communiqué du ministère des Transports et des Affaires maritimes, le drame, qui a impliqué trois véhicules, a fait six morts, dont cinq enfants, ainsi que deux blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Il s'agit d'une mission du Bureau Enquête Analyse Accident (BEA) qui a été dépêchée sur les lieux. Les enquêteurs sont chargés d'identifier et de déterminer les causes techniques et administratives ayant conduit à cette collision mortelle.

Selon les premières informations recueillies par les services compétents, l'accident a impliqué trois véhicules au PK 20 de l'axe Agou-Azaguié, un camion poids lourd de marque SINOTRUK, un ensemble articulé genre camion-citerne, composé d'un tracteur routier de marque SINOTRUK et d'une semi-remorque de marque SHANDONG ainsi que d'un autocar de marque Mercedes affecté au transport public de voyageurs.

Face à ce drame, le ministre des Transports et des Affaires maritimes a adressé, au nom du Gouvernement, ses sincères condoléances aux familles endeuillées et exprimé ses voeux de prompt rétablissement aux blessés.

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Le ministère des Transports et des Affaires maritimes a, par ailleurs, renouvelé son appel à l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter scrupuleusement les dispositions du Code de la route, rappelant la nécessité de lutter contre l'incivisme routier.