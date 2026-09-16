Cote d'Ivoire: Accident meurtrier sur l'axe Agou-Azaguié - Le Bureau Enquête Analyse Accident à pied d'oeuvre pour élucider les circonstances

15 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Un grave accident de la circulation s'est produit dans la soirée de ce mardi 15 septembre 2026, sur l'axe Agou-Azaguié. Selon un communiqué du ministère des Transports et des Affaires maritimes, le drame, qui a impliqué trois véhicules, a fait six morts, dont cinq enfants, ainsi que deux blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Il s'agit d'une mission du Bureau Enquête Analyse Accident (BEA) qui a été dépêchée sur les lieux. Les enquêteurs sont chargés d'identifier et de déterminer les causes techniques et administratives ayant conduit à cette collision mortelle.

Selon les premières informations recueillies par les services compétents, l'accident a impliqué trois véhicules au PK 20 de l'axe Agou-Azaguié, un camion poids lourd de marque SINOTRUK, un ensemble articulé genre camion-citerne, composé d'un tracteur routier de marque SINOTRUK et d'une semi-remorque de marque SHANDONG ainsi que d'un autocar de marque Mercedes affecté au transport public de voyageurs.

Face à ce drame, le ministre des Transports et des Affaires maritimes a adressé, au nom du Gouvernement, ses sincères condoléances aux familles endeuillées et exprimé ses voeux de prompt rétablissement aux blessés.

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Le ministère des Transports et des Affaires maritimes a, par ailleurs, renouvelé son appel à l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter scrupuleusement les dispositions du Code de la route, rappelant la nécessité de lutter contre l'incivisme routier.

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