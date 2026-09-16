Cote d'Ivoire: Orpaillage illégal - Le Cojep produit un document d'analyse, de critique et de propositions

Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 15 septembre 2026 à son siège d'Angré, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) a dévoilé un document de position et de propositions sur la lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Le document porte 16 pages et est intitulé "Combattre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire : position et propositions". C'est le porte-parole du parti, Me Serge Ouraga, qui a présenté le document qui selon lui, traduit la volonté du Cojep de contribuer activement à la lutte contre ce phénomène aux lourdes conséquences environnementales, économiques et sécuritaires.

Selon Me Serge Ouraga, cette initiative s'inscrit dans la conviction que la lutte contre l'orpaillage illégal nécessite l'implication de l'ensemble des Ivoiriens. Le document, a-t-il indiqué, se veut une contribution au débat national à travers des analyses et des propositions concrètes.

« Dénoncer est nécessaire. Proposer est indispensable », a déclaré le porte-parole du Cojep, soulignant qu'un parti qui aspire à exercer les responsabilités de l'État doit être capable d'analyser les défis auxquels le pays est confronté et d'apporter des solutions crédibles.

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À l'en croire, cette démarche s'inscrit dans une logique d'« opposition constructive, utile et responsable », fondée non seulement sur la critique des insuffisances constatées, mais également sur la formulation de propositions destinées à enrichir l'action publique.

Un phénomène qui menace plusieurs secteurs

Abordant le fond du dossier, Me Serge Ouraga a estimé que l'orpaillage illégal a cessé d'être une activité marginale. Selon lui, le phénomène s'est progressivement structuré autour de réseaux de financement, de logistique, d'approvisionnement en équipements et de circuits de commercialisation de l'or.

Le porte-parole du Cojep a souligné les nombreuses conséquences de cette activité clandestine, notamment la destruction des terres agricoles, la dégradation des forêts et des écosystèmes, la pollution des ressources en eau, la fragilisation des communautés rurales ainsi que les pertes de revenus pour l'État.

« Ce phénomène menace notre environnement, notre agriculture, notre économie, notre santé publique, notre sécurité et, à terme, notre souveraineté », a-t-il affirmé.

S'attaquer aux réseaux plutôt qu'aux seuls sites

Tout en reconnaissant la nécessité des opérations de destruction des sites clandestins et des interpellations menées par les autorités, le Cojep estime que ces actions restent insuffisantes tant que les réseaux qui soutiennent l'activité ne sont pas démantelés.

Pour Me Serge Ouraga, la persistance de l'orpaillage illégal malgré les nombreuses opérations de répression pose une question essentielle : celle des mécanismes de financement et d'organisation qui permettent la reconstitution rapide des sites détruits.

« Le problème n'est pas uniquement sur les sites. Il est aussi derrière les sites », a-t-il insisté, appelant à identifier les financiers, les fournisseurs d'équipements, les organisateurs, les transporteurs, les collecteurs et les acheteurs impliqués dans cette économie parallèle.

Selon lui, détruire un site sans neutraliser la chaîne qui l'alimente revient le plus souvent à déplacer le problème plutôt qu'à le résoudre durablement.

Une « autre forme de guerre » contre la Côte d'Ivoire

Le Cojep qualifie l'orpaillage illégal d'« autre forme de guerre contre notre pays ». Une formule que le parti assume pleinement et qui vise, selon son porte-parole, à mettre en évidence la gravité de la situation.

« Cette prédation ne détruit pas seulement des sites miniers. Elle compromet nos ressources en eau, fragilise notre agriculture, dégrade nos forêts, affaiblit nos communautés et prive la Nation d'une partie de ses richesses », a expliqué Me Serge Ouraga.

Pour le Cojep, la lutte contre l'orpaillage illégal constitue désormais un enjeu majeur de préservation du patrimoine national et de protection des générations futures.

Une nouvelle approche de lutte proposée

Sans remettre en cause les efforts déjà consentis par l'État ivoirien, le parti estime que les résultats obtenus sont déjà bons mais restent à amplifier selon l'ampleur du phénomène.

Le Cojep propose ainsi une approche plus globale articulée autour de plusieurs axes : le renseignement, les enquêtes approfondies, l'action judiciaire, la surveillance des flux financiers, la traçabilité de l'or, le contrôle du territoire, la restauration des sites dégradés et la création d'alternatives économiques pour les populations concernées.

Le document préconise notamment le passage de la réaction à l'anticipation ; le ciblage des réseaux plutôt que des seuls sites d'exploitation ; le renforcement des enquêtes sur l'ensemble de la chaîne de l'orpaillage illégal ; le contrôle des flux financiers liés à cette activité ; la restauration effective des zones dégradées et la combinaison de la répression avec la prévention et le développement d'activités économiques alternatives.

Le document déjà transmis aux autorités

Le porte-parole du Cojep a révélé que le document a déjà été transmis aux ministères et administrations compétents afin que ses recommandations puissent être examinées par les décideurs publics. « Nous ne revendiquons pas le monopole des solutions. Nous revendiquons simplement le droit et le devoir de contribuer à leur élaboration », a-t-il déclaré.

En conclusion, Me Serge Ouraga a souligné que cette contribution se veut à la fois politique, technique et citoyenne. Il a rappelé qu'un parti qui aspire à gouverner doit être capable de voir au-delà des échéances électorales pour penser à l'intérêt supérieur de la Nation et aux générations futures.