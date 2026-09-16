Egypte: Sur fond de tensions régionales - Al-Sissi reçoit aujourd'hui Mohammed ben Salmane au Caire

Cette rencontre s'inscrit dans une séquence de coordination diplomatique soutenue entre Le Caire et Riyad. Les Houthis du Yémen ont affirmé hier avoir tiré des «dizaines de missiles balistiques et de drones» contre des cibles militaires dans le sud de l'Arabie saoudite, en réponse aux frappes menées par le royaume chez son voisin.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi doit recevoir aujourd'hui le prince héritier et Premier ministre saoudien, Mohammed ben Salmane, a annoncé hier la présidence égyptienne dans un communiqué.

Le programme de la visite prévoit un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants, suivi d'une réunion élargie entre les délégations égyptienne et saoudienne, avant un déjeuner offert par Al-Sissi en l'honneur de son hôte.

« Les entretiens porteront sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, ainsi que sur un échange de vues concernant les évolutions régionales et internationales d'intérêt commun », précise le communiqué de la présidence égyptienne.

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La veille de l'annonce de cette visite, Mohammed ben Salmane avait reçu, hier à Djeddah, l'amiral Brad Cooper, commandant du Commandement central des États-Unis (Centcom), pour évoquer la situation régionale, a rapporté l'agence de presse saoudienne SPA.

Cette rencontre intervient quelques jours après une série d'attaques de missiles et de drones menées par les rebelles houthis, qui ont frappé quatre villes du sud de l'Arabie saoudite -- Abha, Khamis Mushait, Jizan et Najran --, faisant au moins 73 blessés, selon la coalition militaire dirigée par Riyad.

Les Houthis du Yémen ont affirmé hier avoir tiré des «dizaines de missiles balistiques et de drones» contre des cibles militaires dans le sud de l'Arabie saoudite, en réponse aux frappes menées par le royaume chez son voisin.

Les combattants «ont mené une opération militaire de grande envergure visant les installations et les infrastructures militaires, notamment les hangars d'avions de combat, les radars, les pistes d'atterrissage, les dépôts de munitions et d'autres cibles situées sur la base aérienne de King Khalid à Khamis Mushait», a affirmé le porte-parole militaire des Houthis Yayha Saree. «L'opération a causé des pertes importantes sur la base», a-t-il ajouté.

Le mouvement poursuivra ses attaques sur le territoire saoudien tant que Riyad «persistera dans son agression injuste contre notre peuple», a poursuivi M. Saree en accusant Riyad, allié du gouvernement yéménite, d'avoir mené 300 frappes au Yémen au cours des cinq derniers jours, notamment depuis la base aérienne de Khamis Mushait.

La défense civile saoudienne avait émis dans la nuit de brèves alertes, mettant en garde contre un danger potentiel dans les régions d'Abha, Khamis Mushait, Najran, et Jizan. Des alertes ont également été émises hier matin à Khamis Mushait et dans la ville d'Abha avant d'être levées.

Une coordination diplomatique soutenue

Cette visite s'inscrit dans la continuité d'une série de consultations de haut niveau entre Le Caire et Riyad.

Dimanche, en marge du 18e sommet des Brics à New Delhi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, s'est entretenu avec son homologue saoudien, le prince Faisal ben Farhan.

Abdelatty a réitéré la condamnation par l'Egypte des attaques visant le Royaume et a assuré Riyad du soutien plein et entier du Caire face aux menaces pesant sur sa sécurité, sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Les deux ministres ont également évoqué les efforts de désescalade régionale et les moyens de renforcer la coopération institutionnelle entre leurs deux pays.

Al-Sissi et Mohammed ben Salmane s'étaient par ailleurs entretenus par téléphone le 3 septembre, faisant le point sur la coopération bilatérale et sur les efforts régionaux visant à contenir l'escalade du conflit.