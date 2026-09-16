Tunisie: Menzel Bouzelfa - Des habitants s'opposent à l'implantation d'une usine d'élevage d'insectes près de l'hôpital

Des habitants de Menzel Bouzelfa, dans le gouvernorat de Nabeul, ont exprimé leur opposition à l'implantation d'une unité industrielle dédiée à l'élevage d'insectes et à la production de protéines, située à proximité de l'hôpital local, faisant part de leurs inquiétudes quant aux éventuels impacts environnementaux et sanitaires du projet.

Dans des déclarations à Diwan FM, plusieurs habitants ont notamment mis en avant le risque d'émanation de mauvaises odeurs liées à l'activité de l'usine. Ils craignent que ces nuisances affectent particulièrement les patients de l'établissement hospitalier voisin, notamment ceux souffrant de problèmes respiratoires.

Le projet prévoit l'élevage de mouches et de vers destinés à la production de poudre protéinée. Selon les habitants, l'usine devrait recevoir quotidiennement environ 200 tonnes de déchets destinés à l'alimentation des insectes.

Cette perspective suscite également des interrogations concernant la gestion des déchets et des lixiviats. Les habitants redoutent notamment d'éventuelles fuites et leur infiltration dans le sol ou leur mélange avec les déchets, dans un quartier qui, selon leurs déclarations, ne dispose pas d'un réseau d'assainissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des inquiétudes liées au transport

Les habitants soulignent également l'absence de voie de contournement à Menzel Bouzelfa, estimant que cette situation pourrait entraîner le passage régulier de poids lourds à proximité des zones habitées pour assurer l'approvisionnement de l'usine et l'évacuation des matières produites.

Ils ont, par ailleurs, évoqué les antécédents industriels de la zone, rappelant qu'elle avait auparavant abrité une usine de traitement du cuivre utilisant des produits chimiques. Selon eux, cette activité avait contribué à la pollution de la nappe phréatique, la rendant impropre à l'exploitation.

Pour les habitants opposés au nouveau projet, l'implantation de cette unité industrielle, destinée entièrement à l'exportation, risque ainsi de reproduire des problèmes environnementaux déjà rencontrés dans la région.

Des demandes d'éclaircissements aux autorités

Face à ces inquiétudes, les habitants demandent aux autorités locales de fournir des informations sur les critères et les procédures ayant permis l'autorisation du projet à proximité de l'hôpital local.

Ils réclament également des éclaircissements sur les études environnementales réalisées avant l'autorisation de l'unité, ainsi que sur les mesures prévues pour prévenir d'éventuelles nuisances et protéger la santé des riverains.

Les habitants demandent, en particulier, que soient rendues publiques les garanties environnementales associées au projet et que les études nécessaires permettent de déterminer son éventuel impact sur la qualité de l'air, les sols, les ressources en eau et la santé de la population.