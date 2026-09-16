Tunisie: Crash à Misrata - Le parquet libyen évoque un pilotage en état d'ébriété

Le parquet libyen a ordonné le placement en détention préventive du commandant de bord et de son copilote, à la suite de l'accident d'un avion de type Cessna Citation Latitude survenu lors de son atterrissage à l'aéroport international de Misrata.

L'appareil avait dévié de la piste lors de son atterrissage mardi, avant de s'écraser. À la suite de l'accident, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances et les causes de la sortie de piste.

Dans un communiqué, le parquet libyen a indiqué que l'enquêteur chargé du dossier avait inspecté les débris de l'avion et examiné les enregistrements du contrôle aérien ainsi que les rapports météorologiques relatifs au vol. Il a également pris en compte les conditions climatiques qui prévalaient au moment de l'atterrissage.

L'enquêteur a par ailleurs recueilli les témoignages des techniciens ayant supervisé la phase d'atterrissage de l'appareil. Les membres de l'équipage ont ensuite été entendus, 24 heures après l'accident, afin de déterminer les raisons ayant conduit l'avion à sortir de la piste.

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Selon le parquet, le commandant de bord et son copilote ont été confrontés à des éléments de preuve qui, d'après les premiers résultats de l'enquête, établiraient qu'ils pilotaient l'appareil en état d'ébriété.

Les enquêteurs leur reprochent également d'avoir enfreint les règles de sécurité aérienne et les règles générales de sécurité. Le parquet estime que ces faits auraient constitué un danger avéré pour leur vie ainsi que pour la sécurité de l'appareil, et un risque potentiel pour l'aéroport, ses usagers et la sécurité générale de l'espace aérien traversé par l'avion.

Sur la base de ces premiers éléments, l'enquêteur a décidé de placer le commandant de bord et son copilote en détention préventive.

Le parquet libyen a précisé que les investigations se poursuivaient afin d'établir l'ensemble des circonstances de l'accident, conformément à la législation nationale et aux normes internationales en vigueur.