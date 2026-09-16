Tunisie: À l'Aouina, une artiste sauve de justesse un nourrisson abandonné sur la route

À l'Aouina, l'artiste Nawal Ben Salah a évité de justesse d'écraser une fillette en bas âge, livrée à elle-même sur la voie publique. Le nourrisson, indemne mais sans identité connue, a été confié aux services de protection de l'enfance, tandis qu'une enquête tente d'établir les circonstances de son abandon.

La découverte d'une petite fille en bas âge rampant seule sur la voie publique, dans le quartier de l'Aouina, a suscité une vague d'émotion, à la suite d'une publication et d'une vidéo dans laquelle l'artiste Nawal Ben Salah a lancé un appel de détresse urgent, après s'être arrêtée pour porter secours au nourrisson.

Lors de son intervention ce jeudi matin sur Jawhara FM, l'avocate Kaouther El Gharbi a indiqué que "l'artiste Nawal Ben Salah a failli, sans le vouloir, écraser l'enfant avec sa voiture, alors que la fillette rampait sur la voie publique près d'un trottoir et d'une mosquée, vêtue légèrement et portant des traces de terre sur le corps, sans qu'aucun signe de blessure hémorragique ne soit visible".

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Elle a ajouté que, "faute d'avoir pu établir un contact direct via les numéros d'urgence, Ben Salah a publié une vidéo sur le réseau social Facebook pour lancer un appel à l'aide, avant de se rendre par la suite, accompagnée de l'enfant, au poste de la Sûreté nationale de l'Aouina, où le parquet du tribunal de première instance de Tunis 1 a autorisé la saisine de la brigade spécialisée d'El Gorjani pour le suivi du dossier".

Maître El Gharbi a précisé que "les démarches légales ont été menées à leur terme et que l'enfant a été confiée aux institutions de prise en charge compétentes, parallèlement à l'ouverture d'une enquête sécuritaire visant à faire la lumière sur les circonstances de son abandon et à identifier ses proches".

S'agissant de l'état psychologique de l'artiste Nawal Ben Salah, l'avocate Kaouther El Gharbi a affirmé que "l'artiste se trouvait dans un état de choc psychologique et de profonde tristesse à la suite de l'incident, sous l'effet du traumatisme causé par cette situation difficile, et qu'elle n'a reçu, à ce jour, aucun contact de la part de la famille du nourrisson ou de ses proches, ni pour révéler son identité, ni pour réclamer sa restitution".