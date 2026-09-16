Tunisie: Saisie de plus de 14 000 comprimés psychotropes destinés aux élèves - Un réseau démantelé au Kef

À l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministère de l'Intérieur a déployé un plan rigoureux destiné à sécuriser les établissements d'enseignement à travers l'ensemble du territoire national.

Intervenant à la Radio Nationale, Sami Rachikou, directeur de la police de la circulation au ministère de l'Intérieur, a précisé que ce dispositif restera opérationnel tout au long de l'année scolaire. Il a souligné que les préparatifs ont débuté dès la période estivale, en étroite coordination entre la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale et la Protection civile.

Afin d'optimiser la réactivité face aux incidents survenant à l'intérieur ou aux abords des établissements, une coordination directe a été instaurée avec les directeurs d'écoles, de collèges et de lycées. Sami Rachikou a précisé qu'il était matériellement impossible d'affecter un poste fixe à chacune des plus de 6 100 structures éducatives du pays. La stratégie repose donc sur une combinaison de points de contrôle fixes, de patrouilles mobiles et de brigades en civile.

Ce périmètre de protection s'étend aux abords des établissements, aux transports publics, aux gares ainsi qu'aux cafés environnants, afin de préserver les élèves de tout risque et de maintenir l'ordre public.

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Enfin, le responsable a réaffirmé la continuité des opérations de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, illustrée par le récent démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants dans le gouvernorat du Kef, où plus de 14 000 comprimés psychotropes destinés au milieu scolaire ont été saisis.