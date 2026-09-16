Tunisie: Nafti et son homologue omanais appellent à mettre fin à l'escalade militaire dans la région

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu mardi par téléphone avec son homologue omanais, Badr bin Hamad Al Busaidi, au sujet des relations bilatérales et des derniers développements dans la région.

Selon un communiqué, les deux ministres ont réaffirmé leur « refus catégorique » de toute atteinte à la sécurité et à la stabilité des pays frères du Moyen-Orient, appelant à intensifier les efforts régionaux et internationaux pour mettre fin à l'escalade militaire et favoriser l'apaisement.

Ils ont également souligné la nécessité de privilégier le dialogue afin d'éviter une aggravation des tensions et leurs répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales.

Nafti a exprimé la reconnaissance de la Tunisie aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation visant à rapprocher les points de vue entre les parties au conflit.

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De son côté, Badr bin Hamad Al Busaidi a salué les efforts conjoints des deux pays pour assurer le succès de la présidence tunisienne du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel.

Les deux responsables ont par ailleurs souligné la solidité des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et Oman, ainsi que la volonté des deux pays de les renforcer davantage.

Ils ont notamment insisté sur l'importance de poursuivre les préparatifs des prochaines échéances bilatérales et de donner suite aux accords conclus dans différents domaines, en particulier ceux concernant les intérêts de la communauté tunisienne établie à Oman.