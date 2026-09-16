Afrique du Nord: Tunisie-Arabie saoudite - Vers une reconnaissance mutuelle des certificats de conformité Halal

16 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les moyens permettant d'impulser la coopération tuniso-saoudienne dans le domaine de la normalisation ont été au centre d'une réunion, tenue mardi, à Tunis, entre des représentants de l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) et une délégation du Centre saoudien du Halal (Saudi Halal Center); et ce, en marge de l'organisation de la 15e Semaine des comités techniques de l'Institut de Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques -SMIIC (du 14 au 18 septembre 2026).

Présidée par le directeur général de l'INNORPI, Nafaa Boutiti, la réunion a permis d'examiner la possibilité d'élaborer des stratégies de travail fondées sur une vision commune, l'échange d'expertise et de formations, et la mise en place d'un mécanisme de reconnaissance mutuelle des certificats de conformité Halal. L'objectif est de renforcer la présence des produits tunisiens sur les marchés du Golfe et de faciliter la conquête du marché saoudien.

D'après l'INNORPI, cette initiative constituera une mesure stratégique pour consolider la position de la Tunisie en tant que pays fournisseur de produits halal de haute qualité, améliorer la compétitivité des entreprises tunisiennes et contribuer à renforcer la confiance des consommateurs du Golfe envers les produits tunisiens.

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