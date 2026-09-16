Tunisie: Rentrée scolaire - La protection civile appelle au stricte respect des consignes de sécurité

16 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

A l'occasion de la rentrée scolaire, l'Office National de la Protection Civile a lancé un appel vibrant au respect strict des consignes de sécurité, afin de garantir un retour sur les bancs de l'école sans incident. L'organisme insiste sur l'importance d'adopter des comportements prudents, aussi bien lors des déplacements vers les établissements qu'à l'intérieur même des enceintes éducatives.

Selon une note publiée par le porte-parole de la protection civile sur sa page Facebook officielle, un accent particulier doit être mis sur la sécurité routière. Il est ainsi vivement conseillé aux élèves de faire preuve d'une vigilance accrue lorsqu'ils traversent la chaussée. Par ailleurs, pour prévenir tout risque d'accident domestique ou d'électrocution dans les écoles, l'Office met en garde contre la manipulation des câbles et des équipements électriques.

La prévention passe également par le maintien de l'ordre au sein des établissements. La protection civile appelle les élèves à éviter les bousculades dans les couloirs et les escaliers, rappelant que le respect de la discipline collective est essentiel pour la sécurité de tous.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Soulignant que la protection des enfants demeure une responsabilité partagée par l'ensemble de la société, l'Office national de la protection civile invite chacun à la coopération pour réussir cette rentrée. En cas d'urgence, le numéro d'assistance 198 reste à la disposition de tous.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.