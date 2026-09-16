Tunisie: Rentrée scolaire - La protection civile appelle au stricte respect des consignes de sécurité

A l'occasion de la rentrée scolaire, l'Office National de la Protection Civile a lancé un appel vibrant au respect strict des consignes de sécurité, afin de garantir un retour sur les bancs de l'école sans incident. L'organisme insiste sur l'importance d'adopter des comportements prudents, aussi bien lors des déplacements vers les établissements qu'à l'intérieur même des enceintes éducatives.

Selon une note publiée par le porte-parole de la protection civile sur sa page Facebook officielle, un accent particulier doit être mis sur la sécurité routière. Il est ainsi vivement conseillé aux élèves de faire preuve d'une vigilance accrue lorsqu'ils traversent la chaussée. Par ailleurs, pour prévenir tout risque d'accident domestique ou d'électrocution dans les écoles, l'Office met en garde contre la manipulation des câbles et des équipements électriques.

La prévention passe également par le maintien de l'ordre au sein des établissements. La protection civile appelle les élèves à éviter les bousculades dans les couloirs et les escaliers, rappelant que le respect de la discipline collective est essentiel pour la sécurité de tous.

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Soulignant que la protection des enfants demeure une responsabilité partagée par l'ensemble de la société, l'Office national de la protection civile invite chacun à la coopération pour réussir cette rentrée. En cas d'urgence, le numéro d'assistance 198 reste à la disposition de tous.