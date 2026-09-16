Tunisie: Grandes cultures - Plus d'un million d'hectares programmés pour la campagne 2026-2027

Les superficies programmées pour les grandes cultures au titre de la saison agricole 2026-2027 s'élèvent à environ 1,095 million d'hectares, dont près de 77 000 hectares en irrigué. C'est ce qui ressort des données obtenues par la TAP auprès du ministère de l'Agriculture.

Sur le plan régional, cette superficie globale se répartit entre 855 000 hectares dans le Nord et 240 000 hectares dans les régions du Centre et du Sud.

Côté spéculations, le programme prévoit la culture de 585 000 hectares de blé dur, 65 000 hectares de blé tendre, 434 000 hectares d'orge ainsi que 11 000 hectares de triticale.

Approvisionnement en engrais : Un processus en cours

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En ce qui concerne les intrants agricoles, les opérations de ravitaillement en engrais chimiques se poursuivent. À ce jour, environ 30 000 tonnes d'ammonitre ont été mises à la disposition des agriculteurs sur un programme annuel prévoyant 220 000 tonnes, soit un taux de couverture d'environ 14 %.

Pour le « Super 45 », les quantités distribuées atteignent près de 20 000 tonnes sur une prévision annuelle de 40 000 tonnes (48 % de taux de couverture). Quant au phosphate diammonique (DAP), les volumes disponibles s'élèvent à environ 27 000 tonnes sur un objectif annuel de 120 000 tonnes, affichant ainsi un taux de couverture de 23 %.

Disponibilité des semences sélectionnées

S'agissant des semences haut de gamme, les besoins primaires exprimés par les Commissariats régionaux au développement agricole (CRDA) s'élèvent à environ 616 000 quintaux. Ce volume comprend 518 000 quintaux de blé dur, 56 000 quintaux de blé tendre et 42 000 quintaux d'orge. Par ailleurs, les besoins en semences d'orge ordinaires et contrôlées sont estimés à environ 106 000 quintaux.

Actuellement, les stocks disponibles en semences certifiées tournent autour de 500 000 quintaux. Elles seront conditionnées et mises à la disposition des producteurs par les sociétés de production d'ici la fin du mois de décembre 2026 au plus tard.

Protection sanitaire des cultures

Afin de préserver les exploitations céréalières, le programme de désherbage de la nouvelle campagne vise une superficie de près de 729 000 hectares. Les traitements à double action devraient, quant à eux, couvrir environ 382 000 hectares.

Enfin, en prévision de l'apparition éventuelle de maladies cryptogamiques (champignons) si les conditions météorologiques s'y prêtent, la campagne nationale de lutte se poursuit. Elle repose sur un suivi rigoureux sur le terrain pour détecter les premiers symptômes et intervenir à temps, parallèlement aux efforts déployés pour garantir l'approvisionnement en fongicides en quantités suffisantes et dans les délais impartis.