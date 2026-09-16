Tunisie: La rentrée à travers nos régions / Bizerte - La joie des retrouvailles !

Les longues vacances estivales ont pris fin, les jeunes Tunisiens ont repris le chemin de l'école dans tous les établissements scolaires du pays. Hier, mardi 15 septembre, petits et grands, parents et services administratifs, transports publics et privés se sont mobilisés, à cette occasion, pour accueillir cette nouvelle rentrée dans les meilleures conditions.

À Bizerte , comme partout en Tunisie, le retour à l'école constitue, sans aucun doute, un grand jour non seulement pour nos enfants mais également pour les parents. Lessivés par les efforts fournis pendant les préparatifs de ladite rentrée, ces derniers se trouvent encore plus impliqués le matin de la rentrée. En effet, qu'ils accompagnent ou non leurs enfants, ils sont, jusqu'au dernier moment, à leurs petits soins. Bien coiffés et bien habillés, tous les jeunes convergent vers leurs établissements respectifs.

L'animation à Bizerte est exceptionnelle, la circulation dans les artères principales devient davantage compliquée mais comme par magie, l'ambiance se trouve bon enfant. Les visages sont plutôt souriants. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'un jour pas comme les autres, comme un jour de fête. Abordé près de la porte d'entrée d'un lycée du centre de la ville, Mariam B., élève de 4e, nous dit :

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«Je suis heureuse de retrouver les professeurs , mes camarades de l'année dernière , le staff administratif ... bref l'ambiance du lycée. C'est là que je trouve mon équilibre. J'ai un seul objectif, cette année , à savoir réussir l'examen du baccalauréat». Plus tôt, ce même matin sur le chemin de l'école, Nadhir C, cet autre élève de 2e, très jovial, résume ainsi ce retour sur les bancs du savoir :

«Je suis très heureux de retourner au lycée après des vacances qui n'ont que trop duré. J'ai hâte de me sentir bien encadré dans une institution éducative, là où je me cultive, où je m'instruis. L'ambiance en groupe est favorable au dépassement de soi et incite à la saine concurrence». Le milieu scolaire est finalement le lieu où on se forme sur tous les plans : l'éducation, le savoir, la tolérance, la modestie ...

Cadre enseignant : emploi du temps, mon doux souci ...

Plus de 110 mille apprenants, selon une source autorisée, seront encadrés, lors de cette année scolaire 2026-2027, par des enseignants des différentes spécialités , prêts à inculquer le savoir à nos enfants. En effet, ils sont 51.627 écoliers répartis sur 211 écoles primaires et 61.331 élèves attendus dans 71 institutions entre collèges et lycées dans la région de Bizerte. Du beau monde en perspective ! Après les salutations et les embrassades en guise des retrouvailles entre collègues, l'éternel problème des emplois du temps revient dans chaque discussion.

Les censeurs se trouvent sollicités, voire harcelés, les premiers jours qui suivent la rentrée, par leurs vis-à-vis, les professeurs. Chacun désirant modeler l'emploi du temps à sa façon. Mais l'équilibre reste difficile à trouver malgré les efforts fournis par les cadres administratifs. Toutefois, malgré ces contrariétés, les enseignants sont généralement compréhensifs. L'essentiel pour eux est de dispenser en fin de compte des cours de qualité.

«Certes, on se sent toujours lésés dans la répartition des horaires de travail mais vite tout rentre dans l'ordre car l'intérêt de l'élève est pour nous, enseignants, primordial. L'éducation de nos élèves passe avant toute autre considération», reconnaît Anwar D., professeur de Mathématiques dans un collège à Bizerte. Bon vent à tous !