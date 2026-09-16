Tunisie: Service national - Tout ce qu'il faut savoir sur la troisième session de recrutement militaire de 2026

La troisième session de recrutement militaire au titre de l'année 2026 a débuté le 1er septembre et se poursuivra jusqu'au 2 octobre prochain, a indiqué le capitaine Achraf Khalifa, représentant de la Direction générale de la conscription et de la mobilisation relevant du ministère de la Défense nationale.

Intervenant mardi 15 septembre sur Diwan Fm, il a précisé que les jeunes hommes nés entre le 1er janvier 2000 et le 30 septembre 2006 et qui n'ont pas encore régularisé leur situation au regard de la loi sur le service national sont appelés à se présenter à l'un des centres de recrutement afin d'accomplir les formalités nécessaires.

Les personnes concernées doivent être munies d'une copie de leur carte d'identité nationale.

Cinq centres de recrutement

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Selon Achraf Khalifa, cinq centres de recrutement sont actuellement disponibles en Tunisie, situés à Tunis, Sousse, Kasserine, Béja et Gabès.

Le responsable a précisé que le fait de se présenter dans l'un de ces centres n'entraîne pas une incorporation immédiate. Des procédures administratives sont d'abord effectuées, avant que le jeune concerné ne soit convoqué ultérieurement.

Le représentant de la Direction générale de la conscription et de la mobilisation a rappelé que l'article 31 de la loi relative au service national incrimine la soustraction à l'accomplissement du devoir national ainsi que le fait de ne pas se présenter au recrutement.

Ces infractions peuvent être sanctionnées par une peine d'emprisonnement allant d'un mois à un an, a-t-il indiqué.

Il a également mis en garde contre les conséquences de la non-régularisation de la situation au regard du service national, notamment pour les jeunes souhaitant travailler ou poursuivre leurs études à l'étranger.

Selon ses explications, les personnes concernées peuvent être appelées à fournir un certificat attestant la régularisation de leur situation. Dans le cas contraire, elles peuvent faire l'objet de poursuites et être recherchées, avec notamment la possibilité d'être empêchées de voyager au niveau des points de passage frontaliers, notamment dans les aéroports.

Achraf Khalifa a par ailleurs rappelé que l'article 17 du statut général des agents de l'État prévoit que les personnes n'ayant pas accompli leur session de recrutement ne peuvent accéder à la fonction publique.

À l'inverse, les jeunes souhaitant intégrer les forces armées et ayant déjà accompli leur session de service national bénéficient d'une priorité lors des opérations de recrutement, a-t-il ajouté.