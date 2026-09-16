Tunisie: La rentrée à travers nos régions / Djerba - Sous le signe de la fête et de la satisfaction

Un ciel bleu et un temps beau et ensoleillé ont embelli cette première journée de retour aux classes après des vacances estivales bien méritées pour les 125 000 élèves du gouvernorat de Médenine, répartis sur 339 établissements scolaires ( 254 écoles primaires et 85 collèges et lycées).

Un démarrage en douceur pour une nouvelle année scolaire qui promet. Les autorités locales n'ont pas rechigné à la besogne pour offrir à nos élèves les meilleures conditions d'accueil afin de travailler dans un environnement propre et sain. La société civile et des citoyens bénévoles ont conjugué leurs efforts avec ceux de l'État pour rénover certains établissements publics, les doter d'une infrastructure sanitaire à la hauteur des attentes des parents qui ont apprécié et n'ont pas tari d'éloges sur les grands efforts déployés pour assainir et embellir écoles, collèges et lycées et leur donner un look nouveau.

À l'image de l'école primaire de Béni Bendou à Houmt - Souk dont le directeur Azer Lazrek a été au premier rang pour accueillir parents et élèves avec un large sourire aux lèvres. « Je ne peux qu'être satisfait des grands préparatifs faits pour que mon école inaugure dans une très belle ambiance cette année scolaire 2026 / 2027», a-t-il déclaré avant de préciser que « rien n'a été laissé au hasard pour assurer aux élèves et enseignants un lieu propice à des études dans un environnement favorable à l'apprentissage et qui donneront leurs fruits en fin d'année scolaire qui ont toujours été dans les établissements de Djerba bien au dessus de la moyenne nationale.»

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Non loin de Houmt - Souk , à 6 kilomètres à l'intérieur de l'île, le même sentiment de satisfaction pour cette première journée festive a été perçu à l'école primaire de Robbana. Tout le monde a mis la main à la pâte pour redonner à cet établissement scolaire couleur et ambiance et donner les gages d'assurance d'une année scolaire 2026 / 2027 réussie et dont les résultats iront à coup sûr au-delà de toutes les espérances.