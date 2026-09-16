Tunisie: Le ministère de la Famille dément la réouverture d'une crèche à Ennasr 2

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées a démenti, mercredi, les informations faisant état de la réouverture d'une crèche privée située à Ennasr 2, dans le gouvernorat de l'Ariana, et de la reprise de son activité, malgré une décision antérieure de fermeture prise à son encontre à la suite de poursuites pénales.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que les informations relayées à ce sujet par plusieurs pages sur les réseaux sociaux sont des « rumeurs dénuées de tout fondement ».

Il a affirmé que la décision de fermeture de l'établissement demeure en vigueur et que son activité reste suspendue.

Le ministère a, par ailleurs, renouvelé son appel aux parents à inscrire leurs enfants dans des établissements privés de l'enfance, notamment les crèches, les jardins d'enfants et les garderies scolaires, qui remplissent l'ensemble des conditions légales et figurent sur le site officiel du ministère.

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Les parents peuvent consulter la liste des établissements concernés via le lien suivant :

Le ministère a également invité les parents à contacter directement les services des délégations régionales, réparties sur l'ensemble du territoire tunisien, afin de vérifier la situation des établissements avant d'y inscrire leurs enfants.