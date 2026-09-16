Tunisie: Entrée sud de Tunis - Des travaux routiers démarrent aujourd'hui

Le ministère de l'Équipement a annoncé le démarrage, mercredi 16 septembre 2026, des travaux de réalisation de la couche finale de roulement en béton bitumineux au niveau des routes de l'échangeur reliant la route régionale n°22 (entrée sud) à la route régionale n°24.

Ces travaux, prévus pour une durée de cinq jours, s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du projet d'élargissement de l'entrée sud de la capitale, au titre du lot n°2, a indiqué le ministère dans un communiqué publié mardi soir.

La circulation sera maintenue sur une seule voie dans chaque sens pendant toute la durée des travaux.

Le ministère a appelé les usagers de la route se déplaçant en direction ou en provenance de l'ouest de Tunis et de Béja à réduire leur vitesse et à faire preuve de vigilance, tout en respectant les panneaux et la signalisation mis en place à cet effet.