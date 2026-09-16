Tunisie: Entrée sud de Tunis - Des travaux routiers démarrent aujourd'hui

16 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Équipement a annoncé le démarrage, mercredi 16 septembre 2026, des travaux de réalisation de la couche finale de roulement en béton bitumineux au niveau des routes de l'échangeur reliant la route régionale n°22 (entrée sud) à la route régionale n°24.

Ces travaux, prévus pour une durée de cinq jours, s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du projet d'élargissement de l'entrée sud de la capitale, au titre du lot n°2, a indiqué le ministère dans un communiqué publié mardi soir.

La circulation sera maintenue sur une seule voie dans chaque sens pendant toute la durée des travaux.

Le ministère a appelé les usagers de la route se déplaçant en direction ou en provenance de l'ouest de Tunis et de Béja à réduire leur vitesse et à faire preuve de vigilance, tout en respectant les panneaux et la signalisation mis en place à cet effet.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.