Sénégal: Edouard Mendy appelle à tirer les leçons de 'l'échec' au Mondial 2026

Dakar — L'ancien gardien international sénégalais Édouard Mendy a appelé à tirer les enseignements de l'élimination du Sénégal au Mondial 2026, estimant que les leçons issues de cette compétition doivent servir de point de départ à un nouveau cycle sous la direction du sélectionneur Patrick Vieira.

Dans un entretien accordé à Radio France Internationale (RFI), Mendy a qualifié d' "échec" l'élimination des Lions en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique (3-2), au regard des ambitions et de la qualité de l'effectif sénégalais.

"Il ne faut pas se cacher, il faut avoir un regard honnête sur notre compétition et en venir à la conclusion que c'était un échec", a-t-il déclaré.

Selon lui, le Sénégal n'a pas réussi à capitaliser sur son sacre à la CAN au Maroc et " n'a pas montré le visage" attendu durant la compétition mondiale.

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Pour l'ancien gardien des Lions, cet échec doit toutefois permettre au groupe de progresser. Il estime que les joueurs ayant participé au Mondial 2026, dont plusieurs devraient encore être présents lors des prochaines échéances, sont les mieux placés pour transmettre leur expérience à la nouvelle génération.

L'ancien portier de Chelsea a également insisté sur l'importance de la transmission entre les générations au sein de la sélection nationale.

Il a expliqué que les joueurs expérimentés avaient toujours eu pour rôle d'entourer les plus jeunes, de partager leur expérience et de contribuer à maintenir le groupe dans le cadre fixé par le staff technique.

"Tant qu'il y a cette transmission, cette connexion, cette alchimie, je ne me fais pas de souci pour le Sénégal, avec les talents qui arrivent jour après jour", a-t-il assuré.

Revenant sur son rôle au sein du "conseil des sages", aux côtés notamment de Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye, Mendy a indiqué que les cadres servaient d'intermédiaires entre le staff et les joueurs.

Désormais retraité de la sélection, le gardien d'Al-Ahli entend consacrer davantage de temps à ses projets éducatifs et entrepreneuriaux au Sénégal.

Il a notamment évoqué le développement de l'école Yakar, dont la capacité d'accueil doit passer à 200 enfants, ainsi que la construction prochaine d'un terrain multisports.

Mendy est également engagé dans le programme ChangeKeepers, qui accompagne des entrepreneurs sénégalais à travers un soutien financier et un encadrement par des entrepreneurs expérimentés.