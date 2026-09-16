Congo-Kinshasa: Les FARDC annoncent avoir neutralisé quatre éléments présentés comme des RDF à Fizi

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé mardi 15 septembre, avoir neutralisé quatre éléments présentés comme appartenant aux forces spéciales rwandaises dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, au Sud-Kivu.

Selon le porte-parole des opérations Sukola 2 Sud-Sud-Kivu, le sous-lieutenant Reagan Mbuyi Kalonji, ces éléments ont été neutralisés lors d'une riposte menée entre les localités de Mulima et Mukoko. L'armée affirme également avoir récupéré des effets militaires à l'issue des affrontements.

Reddition de 14 combattants

Dans le même secteur, les FARDC rapportent la reddition de quatorze combattants présentés comme membres du M23 et de son allié Twirwaneho. Venus notamment de Rugezi et de Mukoko, ils ont déposé les armes et ont été pris en charge par les forces loyalistes.

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Parmi les personnes qui se sont rendues figure un ancien militaire des FARDC. Selon l'armée, il a témoigné des conditions qu'il aurait vécues dans les rangs adverses.

Le porte-parole des opérations Sukola 2 appelle par ailleurs les combattants encore engagés dans les groupes armés à déposer les armes et à rejoindre les forces régulières.

« Déposez les armes et rendez-vous aux unités régulières des FARDC », a-t-il notamment déclaré.

Les FARDC appellent enfin la population au calme et assurent poursuivre leurs opérations pour protéger les civils et rétablir la sécurité dans les zones affectées.