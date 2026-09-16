Congo-Kinshasa: Trois jours de deuil dans le secteur de la santé au Maniema après la mort de trois agents

16 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Division provinciale de la Santé (DPS) du Maniema a décrété trois jours de deuil du 14 au 16 septembre, dans toutes les structures sanitaires de la province, après la mort de deux agents de santé dans un accident de circulation sur la route provinciale 532.

Le médecin chef de la zone de santé de Salamabila, le docteur Bamavu Amisi Charles, et l'infirmier titulaire du centre de santé Kimbaseke II, Zakuani Ramazani Le Gentil, ont été percutés dimanche 13 septembre par un camion, entre Wamaza et Salamabila.

Dans une note circulaire rendu publique dimanche dernier, la DPS précise que le deuil est observé du 14 au 16 septembre dans les structures sanitaires du Maniema. Les services d'urgence restent toutefois assurés, avec un dispositif de service minimum.

Une troisième agente de santé décède à Kinshasa

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La DPS annonce également le décès à Kinshasa de Tshola Tabu Bernadette, inspectrice provinciale de la Santé au Maniema, morte des suites d'une courte maladie.

À Salamabila, une cérémonie funèbre en mémoire des deux victimes de l'accident a été organisée lundi, en présence notamment de plusieurs médecins chefs des zones de santé du Sud-Maniema.

La zone de santé de Salamabila perd ainsi son médecin chef et un infirmier titulaire, tous deux engagés dans la prise en charge sanitaire de la population.

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