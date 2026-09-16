Congo-Kinshasa: Ebola au pays - Des progrès enregistrés, mais l'épidémie reste préoccupante

Les efforts déployés pour contenir l'épidémie d'Ebola dans l'Est de la République démocratique du Congo commencent à produire des résultats. Toutefois, la maladie demeure une menace majeure et sa maîtrise nécessitera encore plusieurs mois d'efforts, ont averti mardi 15 septembre 2026 des agences des Nations unies.

Selon l'ONU, l'épidémie continue de progresser de manière « exponentielle » dans la province du Nord-Kivu, même si des signes d'amélioration sont observés dans d'autres régions affectées.

Dans ce contexte, les Nations unies estiment qu'il est encore prématuré d'affirmer que le pic de l'épidémie a été dépassé.

« Il s'agit toujours d'une épidémie mortelle et de grande ampleur. Des progrès ont été enregistrés dans certaines zones, mais dans d'autres, nous continuons néanmoins à constater une augmentation du nombre de cas », a déclaré Julien Harneis, coordonnateur spécial de l'ONU pour Ebola, lors d'un point de presse à Genève.

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Des avancées jugées encore fragiles

Malgré les premiers résultats encourageants, l'ONU souligne que les progrès observés restent fragiles. La riposte doit donc être maintenue et renforcée afin de consolider les acquis et de répondre efficacement à cette crise sanitaire.

L'organisation insiste sur la nécessité de préserver la dynamique engagée face à une situation qui restera « difficile, exigeante et gourmande en ressources pendant les nombreux mois à venir ».

Des signes encourageants signalés par les autorités

Les autorités sanitaires congolaises avaient fait état, samedi, de « signes encourageants » dans la lutte contre Ebola depuis « le pic atteint à la mi-août ». Elles avaient indiqué que la transmission de la maladie « ralentissait progressivement ».

Malgré cette évolution positive, les acteurs engagés dans la riposte appellent à la vigilance afin d'éviter une nouvelle progression de l'épidémie dans les zones encore touchées.