Madagascar: Ankadinondry Sakay - Plus de 2,6 millions d'ariary en faux billets saisis

16 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Un homme soupçonné d'appartenir à un réseau de faussaires a été arrêté le 13 septembre 2026 par la brigade territoriale de la Gendarmerie d'Ankadinondry Sakay. Des faux billets d'une valeur totale de 2,61 millions d'ariary ont été saisis. Son complice présumé est toujours recherché.

Selon les informations recueillies auprès de la Gendarmerie, un particulier a donné l'alerte vers 10 heures. Il a signalé la présence d'un individu qui tentait d'écouler de faux billets sur le marché. Les gendarmes se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont monté une opération qui a permis d'interpeller le suspect.

D'après les premiers éléments de l'enquête, les malfaiteurs demandaient aux commerçants de leur échanger un billet de 20 000 ariary contre deux billets de 10 000 ariary. Ils remettaient ainsi un faux billet et récupéraient, en contrepartie, de l'argent authentique.

Lors de l'interpellation, les gendarmes ont découvert sur le suspect 130 faux billets de 20 000 ariary et un faux billet de 10 000 ariary, soit une valeur totale de 2 610 000 ariary. L'homme aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.

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Son complice présumé a toutefois réussi à prendre la fuite pendant l'opération. Son identité serait connue des enquêteurs, qui poursuivent les recherches pour le retrouver. L'enquête vise également à identifier les autres membres éventuels du réseau et à déterminer l'origine des faux billets.

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