Madagascar: Région de Diana - Le monastère de Joffreville devient un moteur du tourisme

À l'entrée du village de Joffreville, nommé Ambohitra avant la colonisation, le monastère Saint-Jean-Baptiste des Bénédictines s'impose progressivement comme une adresse emblématique de la Montagne d'Ambre. Hébergement, restauration, artisanat et accueil des visiteurs contribuent à faire de ce lieu religieux un véritable espace de rencontre et de découverte.

Situé aux portes du parc national de la Montagne d'Ambre, le monastère bénéficie d'un environnement exceptionnel qui renforce son attractivité. À ses débuts, il était exclusivement consacré à la prière et à la vie spirituelle des religieuses. Face à l'intérêt croissant des visiteurs et à leurs demandes, le site a progressivement élargi sa vocation en accueillant des pèlerins et des touristes. Aujourd'hui, il ne se limite plus à sa dimension religieuse. Il reçoit aussi des séminaires, des ateliers, des rencontres et diverses manifestations, devenant ainsi un espace d'échange, de recueillement et de découverte.

« Notre site propose actuellement un hébergement touristique et des repas aux visiteurs internationaux et nationaux, avec plusieurs chambres et des espaces d'accueil offrant une vue imprenable », affirme l'une des religieuses chargées de l'accueil, qui a toutefois souhaité conserver l'anonymat.

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Mais l'intérêt du lieu ne se limite pas à son cadre naturel. Les soeurs ont également développé des activités qui créent un lien direct avec la population locale. Une boutique propose notamment des produits artisanaux fabriqués par les villageois ainsi que des préparations à base de plantes cultivées dans le jardin du monastère.

Tout récemment, le site a accueilli les lauréats des examens nationaux issus des cinq districts de la région Diana. Durant une journée, ces jeunes lauréats ont pu profiter pleinement de la beauté et de la quiétude des lieux, dans un cadre propice à la détente et à la découverte.

Entre foi, tourisme et économie locale

L'essor du monastère accompagne celui de Joffreville, devenue une étape prisée des visiteurs de la Montagne d'Ambre. Sa proximité avec le parc lui permet d'attirer des touristes à la recherche d'un hébergement calme, d'une expérience authentique et d'une découverte du patrimoine religieux et naturel.

Le développement de ces activités représente également une opportunité pour les producteurs, artisans et petits entrepreneurs de la localité. Le monastère peut ainsi jouer un rôle de passerelle entre tourisme, économie communautaire et valorisation des savoir-faire locaux.

Cette dynamique s'inscrit dans une logique plus large de valorisation du patrimoine de Joffreville. Le site religieux complète l'offre touristique de la Montagne d'Ambre et contribue à diversifier les raisons de séjourner dans cette commune rurale.

Aujourd'hui, le monastère des Soeurs est bien plus qu'un lieu de prière et de recueillement. Il constitue un patrimoine vivant, qui génère des activités, accueille des visiteurs et contribue indirectement au développement économique local.

L'enjeu consiste désormais à consolider cet essor sans dénaturer l'identité du lieu : préserver le caractère spirituel du monastère tout en renforçant sa place dans le tourisme culturel et écologique de la région

Diana. Cet équilibre pourrait faire de Joffreville l'un des principaux pôles du tourisme de nature et de patrimoine dans le Nord.