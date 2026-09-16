Madagascar: Douanes - Mahajanga - Deux lots retirés d'une vente aux enchères

Deux lots ont été retirés de la prochaine vente aux enchères publiques par soumission cachetée, prévue du 21 au 25 septembre dans les bureaux des Douanes de Mahajanga.

Les responsables ont découvert que les marchandises contenues dans deux conteneurs étaient des produits laitiers périmés. Ils ont ainsi procédé à leur mise sous scellés au port de Mahajanga.

Cette découverte est survenue alors que le bureau des Douanes de Mahajanga s'apprêtait à organiser la vente aux enchères de quarante-trois lots de marchandises.

Les agents de la direction régionale du Commerce et de la Consommation (DRCC) de Boeny ont mené une opération de contrôle le 7 septembre. Ils ont alors constaté que la date de péremption des produits était largement dépassée.

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« Les lots numéros 13 et 14 sont exclus de la vente puisque les marchandises, du lait concentré, sont déjà périmées, selon les résultats du contrôle effectué. La procédure de destruction des produits impropres à la consommation est déjà en cours », indique un communiqué officiel signé le 11 septembre par le receveur des Douanes, Russel Gérard Biankinana.

« Les produits, dont la date de péremption remontait à avril 2026, sont restés au port de Mahajanga en raison du non-paiement des droits de douane par l'entreprise importatrice. À la demande du receveur des Douanes, la DRCC Boeny a procédé à leur inspection le 7 septembre 2026», explique le ministère du Commerce et de la Consommation.

Concernant la vente aux enchères, le receveur des Douanes de Mahajanga a également apporté des précisions sur les délais à respecter après l'affichage des résultats du dépouillement.

« Ces délais doivent être respectés afin d'assurer le bon déroulement de la vente, conformément à l'avis de vente aux enchères publiques par soumission cachetée, et de préserver les droits de tous les participants. Le paiement de 14 % du prix d'adjudication auprès du commissaire-priseur doit être effectué avant le 28 septembre à 11 heures. Les déclarations IM9 doivent être enregistrées et liquidées avant le 28 septembre à 17 heures.

En cas de défaillance du premier adjudicataire, le deuxième devra verser au commissaire-priseur 14 % du prix correspondant à son offre avant le 28 septembre à 17 heures », précise le communiqué.

L'accès au port pour la visite des lots entreposés dans les magasins sera libre du 21 au 23 septembre, de 8 heures à 11 heures et de 14 h 30 à 17 h 30.