Afrique: Coopération - La France renforce ses liens avec la région Boeny

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la région Boeny et la France, la nouvelle consule générale de France, Annabelle Averty, s'est rendue à Mahajanga, la semaine dernière. Il s'agit de sa toute première sortie dans la Cité des Fleurs, 1 an après son accession à ce poste diplomatique.

Lors de son passage dans la ville, vendredi dernier, elle s'est entretenue avec le chef de région Boeny, Nasolo Adakalo, dans son bureau au bloc administratif à Ampisikina. Le consul honoraire de France à Mahajanga, Rafik Kalfane, a également pris part à cette rencontre.

Annabelle Averty est arrivée à Madagascar au début du mois de septembre. Elle a succédé à Jean-Louis Roth, l'ancien consul général. « De nombreuses collaborations existent entre la France et Madagascar, notamment entre le département de La Réunion et la région Boeny. D'autres collaborations sont également en cours. La présence de nombreux ressortissants français résidant à Madagascar, en particulier à Mahajanga, en témoigne.

Votre visite renforce les liens entre les citoyens français et malgaches. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont également importants », a souligné le chef de région Boeny.

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Les discussions ont également porté sur la situation des ressortissants français résidant dans la Cité des Fleurs, notamment le suivi des questions liées à la sécurité et au séjour. Le renforcement de la coopération décentralisée entre les deux parties a également été évoqué.

À cette occasion, la consule générale de France a été mise au courant de la feuille de route de la région Boeny pour les dix prochains mois. Celle-ci est principalement axée sur le développement régional.