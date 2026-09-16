Afrique: Coopération - La France renforce ses liens avec la région Boeny

16 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la région Boeny et la France, la nouvelle consule générale de France, Annabelle Averty, s'est rendue à Mahajanga, la semaine dernière. Il s'agit de sa toute première sortie dans la Cité des Fleurs, 1 an après son accession à ce poste diplomatique.

Lors de son passage dans la ville, vendredi dernier, elle s'est entretenue avec le chef de région Boeny, Nasolo Adakalo, dans son bureau au bloc administratif à Ampisikina. Le consul honoraire de France à Mahajanga, Rafik Kalfane, a également pris part à cette rencontre.

Annabelle Averty est arrivée à Madagascar au début du mois de septembre. Elle a succédé à Jean-Louis Roth, l'ancien consul général. « De nombreuses collaborations existent entre la France et Madagascar, notamment entre le département de La Réunion et la région Boeny. D'autres collaborations sont également en cours. La présence de nombreux ressortissants français résidant à Madagascar, en particulier à Mahajanga, en témoigne.

Votre visite renforce les liens entre les citoyens français et malgaches. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont également importants », a souligné le chef de région Boeny.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les discussions ont également porté sur la situation des ressortissants français résidant dans la Cité des Fleurs, notamment le suivi des questions liées à la sécurité et au séjour. Le renforcement de la coopération décentralisée entre les deux parties a également été évoqué.

À cette occasion, la consule générale de France a été mise au courant de la feuille de route de la région Boeny pour les dix prochains mois. Celle-ci est principalement axée sur le développement régional.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.