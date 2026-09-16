Cote d'Ivoire: Tourisme - Le pays présente, à Paris, ses ambitions à l'IFTM Top Resa

La Côte d'Ivoire entend consolider sa position sur le marché touristique européen. Le pays participe à l'édition 2026 de l'IFTM Top Resa, ouverte, mardi 15 septembre 2026, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.

La délégation ivoirienne est conduite par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Pour cette édition, la Côte d'Ivoire mise sur sa stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » pour présenter ses atouts et nouer de nouveaux contacts avec les professionnels du tourisme.

Le pavillon ivoirien réunit notamment des agences de voyages, des établissements hôteliers, des promoteurs de loisirs ainsi que des acteurs de l'écotourisme et du tourisme balnéaire.

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Lors des rencontres avec les professionnels, Siandou Fofana a défendu une conception du voyage qui dépasse le simple déplacement. « Le voyage n'est pas seulement un déplacement, mais une émotion partagée, une rencontre entre cultures et une promesse de développement durable », a-t-il déclaré.

Des échanges avec les acteurs européens

L'ouverture officielle du salon a réuni plusieurs responsables du secteur, dont Serge Papin, ministre français chargé notamment du Tourisme, ainsi que des représentants de plusieurs pays. Les échanges ont porté sur les transformations du secteur, notamment la distribution, la mobilité, l'innovation technologique et les enjeux du tourisme durable.

La délégation ivoirienne a également participé aux différentes rencontres professionnelles inscrites au programme. Le ministre a notamment eu un entretien bilatéral avec son homologue français.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre Abidjan et Paris et sur les possibilités de développer davantage les échanges avec le marché européen.

Le ministre s'est ensuite rendu au pavillon ivoirien, où il a échangé avec les opérateurs présents, en compagnie de Maurice Bandaman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Cette séquence a mis en avant la collaboration entre les pouvoirs publics et les entreprises du secteur.

Cinq millions de visiteurs à l'horizon 2030

La participation ivoirienne à l'IFTM Top Resa intervient alors que le gouvernement affiche plusieurs objectifs pour le développement du tourisme. La stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » vise notamment cinq millions de visiteurs internationaux par an à l'horizon 2030.

Le développement du tourisme d'affaires, à travers le segment MICE, figure également parmi les priorités. Le pays ambitionne par ailleurs de mobiliser plus de 1,5 milliard d'euros, soit environ 984 milliards de francs CFA, pour renforcer et moderniser son offre touristique.

La veille de l'ouverture du salon, Siandou Fofana avait multiplié les rendez-vous avec la presse française. Il a notamment été reçu sur RFI dans « L'Invité Afrique », avant un déjeuner de presse avec des médias spécialisés et un entretien avec La Tribune.

À travers sa présence à Paris, la Côte d'Ivoire cherche ainsi à accroître sa visibilité auprès des professionnels du tourisme et à transformer les contacts noués avec le marché européen en partenariats et en flux touristiques.