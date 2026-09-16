Cote d'Ivoire: SIA 2026 - PORTEO met le numérique au coeur des infrastructures africaines

communiqué de presse

Le groupe panafricain participe à la 5e édition du Salon des Infrastructures d'Abidjan, du 17 au 19 septembre, et y défend une conviction : la transformation numérique est devenue une condition de performance du BTP africain.

Abidjan, le 15 septembre 2026 - PORTEO, groupe ivoirien et panafricain spécialisé dans le développement et la réalisation d'infrastructures stratégiques, participe à la 5e édition du Salon des Infrastructures d'Abidjan (SIA), du 17 au 19 septembre 2026, au Parc des Expositions d'Abidjan, à Port-Bouët. Organisé par le Groupement Ivoirien du Bâtiment et des Travaux Publics (GIBTP), le SIA réunit les acteurs publics et privés des infrastructures autour du thème de cette édition : « Digitalisation, économie circulaire et gestion durable des ressources dans le BTP».

Le numérique, nouvelle infrastructure de l'infrastructure

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La construction demeure l'un des secteurs les moins digitalisés au monde, alors qu'une transformation numérique complète permettrait de gagner 14 à 15 % de productivité et de réduire les coûts de 4 à 6 % (McKinsey). La Côte d'Ivoire a engagé la bascule : identifiant unique du foncier, système intégré de gestion du foncier urbain, dématérialisation des marchés publics, suivi du réseau routier par système d'information géographique, recours à la maquette numérique sur les grands chantiers.

C'est cette dynamique que PORTEO, à travers sa filiale historique Porteo BTP, entend accompagner, en portant au SIA 2026 une lecture d'opérateur : celle d'une entreprise qui conçoit, construit et exploite, et pour laquelle la donnée relie désormais chaque étape du projet.

« Le numérique est devenu une condition de performance pour le BTP : productivité, maîtrise des coûts, respect des délais, transparence. Le Rwanda, le Kenya et la Côte d'Ivoire l'ont déjà démontré : le mouvement est engagé, il faut maintenant passer à l'échelle, avec un cadre clair, des compétences renforcées et un accompagnement réel des PME. Le numérique n'est pas une option : c'est l'infrastructure de l'infrastructure » déclare Gérard KOUASSI, Directeur Général de PORTEO BTP Côte d'Ivoire et Vice-président du GIBTP.

Un groupe qui façonne les territoires

En quinze ans, PORTEO est devenu l'un des principaux acteurs du BTP en Côte d'Ivoire et sur le continent : près de 10 000 collaborateurs et une présence dans sept pays. Études, production de matériaux, construction, immobilier, énergie : à travers ses 17 filiales maîtrise toute la chaîne, de l'étude à l'exploitation des ouvrages. En Côte d'Ivoire, Porteo BTP est certifiée ISO 9001, 14001 et 45001.

PORTEO Group au SIA 2026

Du 17/09 au 19/09, stand 37, Hall 1, face à la zone de conférences.

Le 17/09, Panel 1 : « Digitalisation et transformation numérique du BTP en Afrique -Défis et opportunités », Hall 1, Salle de conférence.

Le 19/09, SIA Talents, Hall 1, Zone C.

À propos de PORTEO Group

PORTEO Group est un groupe panafricain né d'une conviction forte : développer des infrastructures pensées pour répondre aux besoins réels de l'Afrique et accompagner durablement la transformation du continent. Présent dans plusieurs pays africains (Côte d'Ivoire, Bénin, Gabon, Guinée, Togo, Sénégal, Congo), le Groupe s'appuie sur un modèle intégré, innovant et durable pour intervenir dans les secteurs des infrastructures, de la construction, de l'industrie, de l'aménagement, et des services, avec une ambition claire : contribuer au renforcement de la souveraineté économique africaine et bâtir l'Afrique de demain.