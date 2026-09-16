Sénégal: Le pays réalise 'des résultats tangibles' pour atteindre l'ODD 6

Dakar — Le Sénégal a fait des progrès tangibles à consolider pour l'atteinte de l'Objectif de développement durable (ODD6) axé sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène, a indiqué le représentant de l'UNICEF, Jacques Boyer.

"Le Sénégal progresse avec des résultats tangibles à consolider [...] Au Sénégal, 88% de la population ont accès à une source d'eau potable améliorée, avec récemment des progrès accomplis en milieu rural", a-t-il dit.

M. Boyer prenait part à la présentation du rapport annuel du système des Nations unies au Sénégal, mardi, à Dakar.

Selon lui, "l'accès aux services d'eau, d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire, ainsi que dans les formations sanitaires continue de progresser".

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Il a signalé une baisse du nombre de décès liés à l'insuffisance des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement, qui est passé de 16 mille décès entre 2000 et 2001 à moins de 4000 décès en 2023.

Il a également évoqué l'exemple de la coopération transfrontalière du Sénégal dans le domaine de la gestion des ressources en eau.

"Le Sénégal est également reconnu comme un leader régional pour tout ce qui est gestion des ressources en eau et coopération transfrontalière avec 100% des bassins transfrontaliers couverts par des mécanismes opérationnels de coopération", a-t-il expliqué, en faisant référence l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG).

Ces résultats mentionnés tendent à montrer qu'une accélération est possible à l'atteinte de l'ODD6 lorsque les politiques publiques, les financements, les données, l'engagement communautaire, l'appui des partenaires tendent à converger autour d'un objectif commun, a-t-il dit.

Mais malgré les avancées "considérables" notées, certains défis subsistent encore, selon M. Boyer.

Pour ce qui est de l'ODD6, a-t-il souligné, "l'un des défis les plus importants est la question de l'assainissement".

Selon lui, "une part importante de la population n'a pas accès à l'assainissement qui doit être géré en toute sécurité, et le traitement des eaux usées reste encore insuffisant, même si une grosse partie de la population a accès à de l'eau potable mais malheureusement la qualité de l'eau varie".

Il considère que les effets du changement climatique, combinés à la croissance démographique et une urbanisation rapide, sont autant de facteurs de pression sur les ressources en eau.

Le système des Nations unies essaie d'apporter un appui principalement au gouvernement et aux populations pour faire face à ces défis, a relevé M. Boyer.

L'UNICEF, pour sa part, apporte son expertise en matière de service d'eau, d'hygiène et d'assainissement équitable et résiliente.

"Nous apportons un appui non seulement pour l'accès à l'eau potable, essentiellement au travers des infrastructures sanitaire et scolaire, mais également pour tout ce qui est assainissement et hygiène au travers d'une stratégie que nous appelons 'Assainissement total', pilotée par la communauté", a-t-il fait savoir.