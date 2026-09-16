Sénégal: Médina Yoro Foulah - 32 médecins au chevet des populations de Fafacourou avec des consultations médicales

Medina Yoro Foulah (Kolda) — La commune de Fafacourou, dans le département de Médina Yoro Foulah (Sud), a accueilli, mardi, des consultations médicales gratuites, permettant ainsi de combler la faiblesse du plateau technique sanitaire et de rapprocher les populations de cette zone enclavée des soins de santé.

« L'objectif recherché est ratisser large et servir la population, parce que j'avais remarqué que le plateau technique et le plateau médical étaient un peu faibles dans ce département », a expliqué Bassirou Ndiaye, porteur de cette initiative citoyenne.

Au total, trente-deux médecins couvrant l'essentiel des spécialités médicales, à l'exception de la médecine dentaire et de l'ophtalmologie, ont été déployés afin d'offrir des prestations de soins, des conseils et des dépistages de proximité aux habitants de Fafacourou.

Insistant sur le choix "stratégique" de Médina Yoro Foulah, M. Ndiaye rappelle que cette zone souffre d'un "enclavement chronique" qui impacte lourdement l'évacuation des urgences sanitaires.

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« À titre de comparaison, la liaison routière entre Kolda et Fafacourou impose un détour considérable par Dabo, rallongeant les trajets à près de 100 kilomètres au lieu d'une liaison directe de 45 kilomètres. Une situation dramatique pour les malades en situation d'urgence vitale », a-t-il déploré.

Bassirou Ndiaye, également douanier à la retraité, a indiqué que l'un de ses "meilleurs combats" reste la réhabilitation et le bitumage de l'axe routier Kolda-Fafacourou-Badion-Vélingara, soulignant le parcours du combattant des populations pour se faire soigner.

Au-delà de l'accès aux soins de santé, Bassirou Ndiaye a pointé du doigt des "dysfonctionnements", notamment en matière de gouvernance foncière.

Les acteurs de cette mobilisation en appellent à "l'unité de tous les patriotes de Médina Foulah pour défendre les intérêts de la collectivité et veiller à une gestion plus équitable des ressources locales.