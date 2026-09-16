Sénégal: Louga - Une ONG offre 25 millions de FCFA pour l'autonomisation des femmes et des personnes vulnérables

L'ONG Qatar Charity, en partenariat avec le ministère de la Famille, des Solidarités et de l'Action sociale, a procédé, mardi, à une remise d'équipements d'un montant de 25 millions de francs CFA, visant à renforcer l'autonomisation économique des femmes, des veuves, des personnes en situation de handicap et des jeunes en formation professionnelle.

Selon Athnane Kane, représentant de l'ONG Qatar Charity, cette initiative s'inscrit dans un programme visant à accompagner les femmes et les couches vulnérables vers une plus grande autonomie financière.

"Nous sommes là pour appuyer les femmes dans leur autonomisation, en partenariat avec le ministère de la Famille, des Solidarités et de l'Action sociale. L'ONG a ainsi mis à la disposition des bénéficiaires divers équipements destinés au développement d'activités génératrices de revenus", a-t-il dit.

Il s'agit notamment de matériels de cuisine, de tricycles, de machines et ateliers de couture, d'outils de plomberie, de machines de transformation des céréales ainsi que de décortiqueuses.

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Cet important lot de matériels, évalué à 25 millions de francs CFA, doit notamment contribuer à lutter contre la mendicité chez certaines personnes en situation de handicap et permettre aux veuves ainsi qu'aux associations de femmes de développer leurs propres activités économiques, a-t-il souligné.

Coumba Diallo, chef du service de l'Action sociale du département de Louga, a soutenu que l'intervention de Qatar Charity constitue un "soutien important" pour les bénéficiaires des départements de Louga, Linguère et Kébémer.

"Ces outils devraient permettre aux bénéficiaires de renforcer leurs activités dans plusieurs secteurs, notamment la transformation et la commercialisation des céréales, la couture, la production et la vente de divers produits", a-t-elle précisé.

Selon elle, quatre projets d'autonomisation ont été proposés pour les trois départements concernés, assurant que les bénéficiaires ont été sélectionnés parmi des associations de femmes, des regroupements de veuves et d'autres acteurs engagés dans des activités économiques et productives.

À travers ce programme, Qatar Charity et ses partenaires entendent ainsi offrir aux populations vulnérables les moyens de développer des activités génératrices de revenus et de renforcer durablement leur indépendance économique.