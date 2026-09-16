Sénégal: Fatoumata Coulibaly compte impulser une dynamique communautaire à la Patte d'Oie

Le parti « Bokk Guem Guem » (partager une vision commune, en français) a rejoint le camp présidentiel. Sa présidente, Fatoumata Coulibaly, compte mettre sur pied une nouvelle forme d'action politique basée sur le développement communautaire.

« Bokk Guem Guem » (partager une vision commune, en français) a rejoint le parti « Kiiraay-Les Patriotes républicains ». Sa présidente Fatoumata Coulibaly travaille à renforcer la dynamique politique de la formation du président de la République dans la commune de la Patte d'Oie (Dakar). Elle entend ainsi consolider la place de la femme au sein de l'échiquier politique sénégalais.

Dans un entretien avec « Le Soleil », le samedi 12 septembre 2026, elle a déclaré oeuvrer pour une nouvelle forme de politique basée sur le développement communautaire. « Nous avons comme socle politique un mouvement (« Bokk Guem Guem ») qui a été créé en 2018 et qui vise à soutenir les populations et plus particulièrement les femmes à la Patte d'Oie.

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Dans la poursuite de nos activités qui tournaient autour du développement communautaire (dons de médicaments, soutien aux « daara », consultations médicales gratuites, entre autres), nous avions décidé de participer aux élections locales de janvier 2022 sous la bannière de « Guem Sa Bopp » », a-t-elle expliqué, rappelant que cette dynamique d'actions sociales et communautaires a abouti à la formation d'un parti politique dénommé « Bokk Guem Guem », en 2024, après l'obtention de son récépissé de reconnaissance. Un combat qu'elle entend poursuivre au sein du parti « Kiiraay ».

« Nous avons comme doctrine la responsabilité, l'éthique, la transparence et le respect de la valeur travail. Nous pensons pouvoir mettre en avant ces valeurs chères au Président Diomaye Faye au sein de « Kiiraay ». Dans ce sens, nous avons la conviction que ce parti est la meilleure formation pour bâtir un Sénégal juste, prospère et solidaire », a souligné l'agent à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (Dgcpt).

Elle a ajouté que ses partisans comptent impulser une dynamique de massification au profit de « Kiiraay » dans la commune de la Patte d'Oie et dans d'autres parties du pays. « Nous sommes en pleine phase de structuration de « Kiiraay » à la Patte d'Oie et nous travaillons avec les autres leaders d'organisation (présidents de mouvement) dans la commune. Notre but est de travailler en parfaite synergie avec toutes les composantes de la mouvance présidentielle afin d'assurer sa massification dans notre commune », a-t-elle indiqué.