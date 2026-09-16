Sénégal: Vers la création d'un Grand Prix du chef de l'État pour l'alphabétisation et les langues

16 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par J. Sagna

Présidant, ce 15 septembre à Saint-Louis, la cérémonie officielle du Mois national de l'alphabétisation (Mna), le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a annoncé la création prochaine d'un Grand Prix du chef de l'État pour l'alphabétisation et les langues. Cette initiative « vise à faire de l'éducation de base un levier durable de développement et d'inclusion », a-t-il indiqué. L'État, a-t-il ajouté, « veillera également à la mise en place d'un environnement lettré et à une mobilisation accrue des collectivités territoriales, du secteur privé, des partenaires et de la société civile ».

L'expérience des 100 femmes productrices d'oignon célébrées à Saint-Louis montre, selon le ministre, que l'apprentissage peut renforcer directement l'autonomie économique. Le défi consiste désormais à « élargir ces initiatives afin qu'aucune communauté ne soit laissée à l'écart du savoir », a-t-il souligné.

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