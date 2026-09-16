Le Gouvernement Congolais passe à l'action pour protéger l'épargne des citoyens face aux risques de krach financier. Sous l'impulsion du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, a présenté le projet de décret portant création du Fonds de garantie des dépôts en République Démocratique du Congo (FOGADEC).

Le FOGADEC est conçu comme une véritable « assurance-dépôts ». Ce fonds aura pour mission d'indemniser rapidement les déposants éligibles si leur banque venait à perdre son agrément. Désormais, les épargnants disposent d'un cadre institutionnel permanent pour récupérer la partie garantie de leurs avoirs.

Ce sont les établissements de crédit membres eux-mêmes qui financeront le fonds par leurs cotisations professionnelles. En cas de crise, les indemnisations se feront dans la limite d'un plafond réglementaire, protégeant ainsi en priorité les petits épargnants et les classes moyennes. Le montant maximal de l'indemnisation par déposant reste à fixer.

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Le FOGADEC peut également intervenir de manière préventive dans la résolution d'une institution systémique en difficulté, notamment par le transfert de ses actifs ou de ses dépôts garantis vers une banque saine ou une banque-relais, lorsque cette solution est moins coûteuse qu'une liquidation.

Cette réforme arrive alors que le secteur financier congolais affiche une santé éclatante : entre 2020 et 2025, les dépôts bancaires ont progressé de 125 % et les crédits au secteur privé ont bondi de 302 %.

En immunisant l'épargne, le FOGADEC va agir sur trois leviers majeurs :

Prévenir les paniques bancaires en désamorçant la peur des rumeurs.

⁠Booster l'inclusion financière en incitant les millions de Congolais qui hésitent encore à confier leur argent aux circuits officiels.

⁠Renforcer la confiance globale dans le système financier national. Adopté par le Conseil des ministres, ce décret est une avancée profondément sociale.

Désormais, épargner en RDC devient un acte de prévoyance sécurisé, et non plus un pari sur l'avenir.