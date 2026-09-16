Sénégal: Trafic de drogue et de médicaments à Mermoz Sotrac - 9 personnes déférées au parquet

Neuf individus ont été présentés au parquet le vendredi 11 septembre 2026, à l'issue d'une opération menée par le Commissariat spécial du tourisme. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention de substances psychotropes aux fins de trafic, trafic illicite de médicaments, exercice illégal de la pharmacie, mise en danger de la vie d'autrui et complicité d'interruption volontaire de grossesse (IVG), selon un communiqué de la police daté du 16 septembre 2026.

Tout est parti d'un renseignement opérationnel exploité le 7 septembre 2026, qui a permis aux policiers d'intercepter des informations sur un groupe de jeunes organisant, dans un appartement meublé de Mermoz Sotrac, un trafic et une consommation de drogues dures. Une descente sur les lieux a débouché sur une perquisition fructueuse et l'interpellation de sept personnes.

Les policiers y ont découvert des comprimés d'Alpraz, deux sachets de MDMA, quatre bouteilles de protoxyde d'azote ainsi que deux sachets de haschich. Les auditions ont permis de reconstituer le scénario : les occupants ont reconnu avoir organisé une soirée festive à base de consommation combinée de haschich, d'ecstasy et d'Alpraz.

Du revendeur du marché au grossiste de la rue Dial Diop

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L'enquête a rapidement remonté la chaîne de distribution. L'un des suspects a avoué s'approvisionner en Alpraz auprès d'un revendeur du marché « Keur Serigne Bi », récemment sorti de prison pour des faits similaires, qui a accepté de collaborer avec les enquêteurs.

Une commande sous surveillance a ensuite permis d'interpeller le livreur, porteur d'un colis d'Alpraz. Conduits à son domicile de la rue Dial Diop, les policiers y ont mis la main sur un stock impressionnant : 342 boîtes de comprimés Misodia et 13 boîtes de Cytotec détournés, selon le communiqué, pour des interruptions volontaires de grossesse clandestines, ainsi que du Diazépam, de l'Alprazol, du Tramadol périmé, des sirops de prise de masse, des produits amaigrissants ou grossissants, des aphrodisiaques et 233 tubes de lubrifiants intimes. La valeur totale de ce stock pharmaceutique prohibé est évaluée à plusieurs millions de francs CFA.

Une perquisition menée le 9 septembre 2026 au domicile de suspects résidant à Sicap Liberté 1 et 3 a par ailleurs permis de découvrir une bonbonne de protoxyde d'azote et une balance électronique de précision, utilisée pour les pesées destinées au trafic.

La MDMA confirmée par les analyses du Laboratoire national