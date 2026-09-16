Sénégal: UFOA U20 - Malick Daf convoque 28 joueurs pour un nouveau regroupement

La préparation des Lionceaux se poursuit dans l'optique du tournoi de l'UFOA U20. Après plusieurs stages enchaînés depuis le début du mois de septembre, le sélectionneur Malick Daf a réuni un nouveau groupe de 28 joueurs pour un stage en régime internat, du 16 au 19 septembre, toujours au Centre Jules-François-Bocandé de Toubab Dialaw.

Parmi les joueurs retenus figurent Birame Diaw (Jaraaf de Dakar), Moustapha Baro (Builders FC) et Mouhamed Fall (Be Sport), ainsi qu'Ibrahima Baldé, pensionnaire d'Environnement Foot.

Ce nouveau regroupement s'inscrit dans le travail d'affinage de l'effectif mené par le staff technique, qui doit encore resserrer sa liste avant de fixer le groupe définitif appelé à disputer le tournoi de l'UFOA U20 dans les prochaines semaines.