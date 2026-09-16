Ile Maurice: Roches-Noires se mobilise pour un environnement plus propre

Les habitants de Roches-Noires se réuniront le samedi 19 septembre lors d'une activité de sensibilisation et de nettoyage communautaire visant à renforcer la prise de conscience face à la pollution plastique, et à encourager une plus grande participation de la communauté à la gestion et au recyclage des déchets. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet From Plastic to Progress: Roches-Noires Residents Lead Community Collection and Recycling for Local Impact, une initiative communautaire mise en oeuvre par Reef Conservation, en partenariat avec les Forces Vives de Roches-Noires et avec le soutien du conseil de village. Cet événement se déroulera aussi la veille du World Cleanup Day, célébré dans le monde entier le 20 septembre.

Prévu de mai 2026 à février 2027, le projet vise à donner aux habitants les moyens de jouer un rôle actif dans la réduction de la pollution plastique à travers la collecte, le tri et le recyclage communautaires des bouteilles en plastique. Dans le cadre de cette initiative, un point de collecte dédié sera mis en place au sein du village. Des sessions de formation porteront également sur la gestion responsable des déchets, l'identification et le tri des différents types de plastique, ainsi que les impacts de la pollution plastique sur les écosystèmes côtiers et marins.

L'initiative vise également à démontrer le potentiel des solutions fondées sur l'économie circulaire. Les bouteilles en plastique collectées seront acheminées vers des partenaires locaux de recyclage, notamment Precious Plastic Mauritius, où elles pourront être transformées en produits utiles. Cette approche permet de donner une nouvelle valeur aux déchets plastiques tout en réduisant les risques de leur dispersion dans l'environnement.

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Au-delà de son impact local, l'initiative de Roches-Noires constitue également un projet pilote destiné à générer des enseignements et de bonnes pratiques pouvant contribuer à la mise en place d'initiatives similaires de collecte de plastique par des communautés à travers l'île. En réunissant habitants, organisations communautaires et partenaires locaux, le projet entend démontrer comment l'action collective peut contribuer à des communautés plus propres et à des écosystèmes marins en meilleure santé.

Le projet bénéficie du soutien du projet IslandPlas, financé par The Coca-Cola Foundation et mis en oeuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature dans le cadre de l'initiative Great Blue Wall. IslandPlas est un programme régional mis en oeuvre dans sept États insulaires africains afin de lutter contre la fuite des plastiques dans l'environnement, en favorisant les solutions d'économie circulaire, en renforçant les systèmes de collecte et de recyclage des plastiques, et en soutenant des initiatives communautaires innovantes.