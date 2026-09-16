Ile Maurice: Varuna Burnah perd la vie après une sortie de route

Une sortie de route a coûté la vie à Varuna Burnah (photo), 40 ans, dans la nuit du lundi 12 septembre à hier, sur la route de La Vigie Nord, à quelque 400 mètres du pont de Midlands. Le drame s'est produit vers 1 heure. Selon les premières informations, une voiture qui roulait de Nouvelle-France vers Curepipe a dérapé avant de quitter la chaussée et de percuter un arbre. Trois personnes se trouvaient à bord.

Installée sur le siège passager avant, Varuna Burnah a été grièvement blessée dans l'impact. Elle a été déclarée morte sur place par le médecin dépêché sur les lieux. Sa dépouille a été transportée à la morgue de l'hôpital en attendant l'autopsie. Le conducteur, son époux âgé de 54 ans, ainsi que la passagère qui occupait le siège arrière, sa mère âgée de 64 ans, ont été blessés et transportés à l'hôpital par le personnel du SAMU. Ils y sont toujours admis. Selon Rishta, la nièce de la victime, Varuna revenait d'une séance de prière au moment du drame.

Elle s'était rendue à Mare-Tabac avec des proches chez un membre de la famille. C'est la soeur de Rishta qui a appris la nouvelle et a alerté la famille. Depuis, ses proches tentent de faire face à cette disparition brutale.

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Mariée en 2023, Varuna Burnah n'avait pas d'enfant. Sa nièce la décrit comme une femme joviale, très appréciée et populaire dans sa localité. «Elle était la confidente de plusieurs personnes de la famille», confie Rishta. Pour ses proches, sa disparition est d'autant plus difficile à accepter qu'elle est partie beaucoup trop jeune.

Les services d'incendie et de secours de Curepipe sont intervenus sur les lieux. Le véhicule, qui a subi d'importants dégâts, a été remorqué au poste de police de Curepipe pour examen. L'alcootest effectué sur le conducteur s'est révélé négatif.