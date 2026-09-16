Ile Maurice: Jean Karl Elysée entendu par la FCC dans les prochains jours

Après les auditions de David Thomas et de Nasser Bheekhy, l'attention se déplace désormais vers Jean Karl Elysée. Le Senior Adviser démissionnaire du PMO devrait, selon nos informations, être appelé par la Financial Crimes Commission (FCC) dans les prochains jours. Son nom est notamment cité dans la bande sonore transmise à la commission dans le cadre de l'enquête sur les ramifications mauriciennes du dossier Ravatomanga.

L'enquête entre ainsi dans une nouvelle phase. Après avoir entendu David Thomas et Nasser Bheekhy, les enquêteurs disposent désormais de plusieurs versions qu'ils devront confronter aux documents et éléments sonores en leur possession. Jean Karl Elysée figure parmi les personnes nommées dans ces éléments. À ce stade, aucune conclusion ne peut toutefois être tirée quant à son éventuelle implication. Son audition, si elle intervient, devrait permettre aux enquêteurs de recueillir sa version et de vérifier certains points soulevés dans le dossier.

La FCC a ouvert son enquête le lundi 14 septembre. Dans le même temps, elle a transmis au commissaire de police un Notice on Departure concernant Jean Karl Elysée. Cette démarche vise à attirer l'attention du Passport and Immigration Office sur une personne citée dans une enquête en cas de tentative de départ du pays. Par ailleurs, les enquêteurs devraient chercher à établir la nature des relations entre les différents protagonistes cités dans le dossier, à confronter les déclarations déjà recueillies et à vérifier la portée des éléments remis à la commission.

Possible audition de Bheekhy par la «Cybercrime Unit»

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Karl Elysée conteste, de son côté, les allégations formulées à son encontre. Il a démissionné lundi de ses fonctions de Senior Adviser au PMO et a parallèlement saisi la Cybercrime Unit après la diffusion de la bande sonore dans laquelle son nom est cité. Son avocat, Me Akil Bissessur, déclare, pour sa part, que son client «n'a rien à voir avec cette affaire». Le dossier de Nasser Bheekhy pourrait également connaître un développement sur le volet informatique.

Après son passage à la FCC, il pourrait être appelé à la Cybercrime Unit dans le cadre d'une breach of the ICT Act le concernant. Une éventuelle audition permettrait aux enquêteurs de recueillir sa version et de clarifier les circonstances entourant les éléments numériques au coeur de cette procédure. Nous avons sollicité Me Samad Golamaully afin de savoir si son client avait été contacté ou convoqué par la Cybercrime Unit. Il nous a répondu :«Non, rien pour le moment.»