Afrique de l'Ouest: Mines, énergie et hydrocarbures - Le Premier ministre reçoit une délégation ministérielle de l'AES

Le camarade Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le mardi 15 septembre 2026, les ministres de l'AES en chargés des Mines, de l'Energie et des Hydrocarbures. Au coeur des échanges : la valorisation des ressources naturelles au service du développement industriel et de la souveraineté économique de l'espace confédéral.

Cette audience s'est tenue à l'issue de la cérémonie d'ouverture de la VIIIe édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest (SAMAO), couplée à la 1re édition de la Semaine de l'énergie, des mines et des hydrocarbures de la Confédération des Etats du Sahel (SEMH-AES). Présentée au chef du gouvernement par le ministre burkinabè de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, la délégation était composée du ministre des Mines de la République du Mali, Pr Amadou Keita, de la ministre de l'Energie du Niger, Pr Amadou Haoua, et du ministre du Pétrole du Niger, Hamadou Tinni.

Au cours de l'entretien, le Premier ministre a rappelé la vision portée par les chefs d'Etat de la Confédération AES ainsi que les grandes orientations devant guider les politiques publiques dans ces secteurs stratégiques. Il a invité ses hôtes à maintenir ce cap et à traduire l'exigence de souveraineté dans leur action quotidienne, en assumant leurs convictions avec courage et en plaçant l'intérêt supérieur des peuples au coeur de chaque décision. S'exprimant à l'issue de l'audience, le Pr Amadou Kéita a salué la qualité des échanges. « Nous avons eu des échanges extrêmement fructueux avec le Premier ministre.

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Nous avons échangé sur les enjeux et les défis dans le cadre de l'AES de façon générale, mais aussi en rapport avec la gestion des ressources minérales », a-t-il déclaré. Selon le ministre malien des Mines, cette rencontre a apporté un éclairage politique aux réflexions techniques engagées entre les départements ministériels concernés. Elle a également fait ressortir une convergence de vues sur la nécessité de faire des ressources minérales un moteur de développement économique et industriel.

« Il ne s'agit pas seulement d'exploiter ces ressources. Il s'agit de les transformer sur place pour créer de la valeur ajoutée, créer des emplois et des revenus », a insisté le Pr Amadou Kéita. Cette exigence de transformation locale traduit l'ambition des trois chefs d'Etat de renforcer la souveraineté économique de l'espace confédéral par une meilleure maîtrise des chaînes de valeurs minières, énergétiques et pétrolières, au bénéfice des populations. Placées sur le thème : « Gouvernance des ressources extractives : enjeux géopolitiques, défis et opportunités pour les Etats africains », la SAMAO et la SEMH-AES offrent ainsi un cadre de concertation pour approfondir la coopération entre les trois pays et traduire cette ambition en actions concrètes.