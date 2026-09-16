Burkina Faso: Efficacité du travail gouvernemental - Les sessions de formations des cadres de l'administration ouvertes

Le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres a lancé officiellement les sessions de formations au profit des cadres des ministères et des institutions sur le travail gouvernemental, mardi 15 septembre 2026, à Ouagadougou.

Le gouvernement burkinabè poursuit son ambition d'améliorer l'efficacité de ses actions. C'est pourquoi, le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres, a lancé une série de formations à l'endroit des cadres de l'administration, les 15 et 16 septembre 2026, à Ouagadougou. 57 d'entre eux sont concernés par la session. Selon le ministre, secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Ousmane Ouattara, l'initiative de cette formation est placée sous le signe de l'attachement du gouvernement à la qualité des dossiers qui sont présentés en Conseil des ministres. De son avis, ce partage de savoirs vise à minimiser le rejet des projets soumis aux rencontres hebdomadaires des ministres.

« La bonne délibération dépend de la qualité des dossiers qui sont présentés au Conseil des ministres », a expliqué Ousmane Ouattara.

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Pour le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, la tenue de ces sessions traduit la volonté constante du gouvernement de faire du développement des compétences, la professionnalisation des acteurs publics et l'amélioration continue de la performance administrative, des priorités majeures au service de l'efficacité de l'action publique. Il a ajouté que ces rendez-vous sont devenus de véritables cadres de réflexion, de dialogue, de partage d'expériences et de capitalisation de bonnes pratiques.

Consolider la souveraineté du Burkina

« Les sessions de formation ont permis à plusieurs cadres des ministères et institutions de consolider leurs connaissances, d'améliorer leurs pratiques professionnelles et de renforcer leurs aptitudes à répondre aux exigences toujours croissantes du travail gouvernemental », a-t-il révélé.

Le gal Simporé a souligné que cette tribune d'échanges revêt cette année une importance particulière, car, elle va contribuer à consolider la souveraineté du Burkina dans un contexte où la maîtrise, la sécurisation et la valorisation de l'information constituent des enjeux majeurs pour la conduite de l'action publique. Le ministre d'Etat chargé de la Défense patriotique a signifié qu'il s'agit, au cours de ces deux jours de réflexion, de confronter les pratiques, d'identifier les difficultés rencontrées dans la préparation et le traitement des dossiers soumis au Conseil des ministres et de rechercher des solutions innovantes, réalistes et adaptées aux exigences institutionnelles.

C'est pourquoi, il a exhorté les participants à faire prévaloir un esprit constructif, afin de repartir avec un professionnalisme davantage confirmé en matière de travail gouvernemental, de nouvelles impulsions et une énergie renouvelée pour l'accomplissement des missions. « Une administration, plus rigoureuse, réactive, performante et percutante au service des intérêts supérieurs de la Nation

et résolument orientée vers les résultats exige l'engagement de tous », a-t-il conclu. Trois autres sessions de formations au profit des cadres de l'Etat viendront boucler l'édition 2026.