Burkina Faso: Enseignement secondaire - La rentrée administrative effective

Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a lancé officiellement la rentrée administrative, mardi 15 septembre 2026 au Lycée professionnel régional du centre (LPRC) à Ouagadougou.

La rentrée académique est prévue pour le 1er octobre 2026. Pour son démarrage effectif, les enseignants et le personnel des établissements scolaires effectuent leur rentrée administrative deux semaines à l'avance. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a officiellement lancé la rentrée administrative, ce mardi 15 septembre 2026, au Lycée professionnel régional du centre (LPRC) à Ouagadougou. A l'occasion, le ministre chargé de l'enseignement secondaire a présenté les réformes de cette année scolaire qui accordent une importance aux disciplines scientifiques et techniques.

« L'Etat assume désormais une politique de discrimination positive envers ces filières », a confié le ministre. Il aussi a soutenu que le pays a besoin d'ouvriers qualifiés, de techniciens et d'ingénieurs. « Pour la première fois dans l'histoire du pays, une bourse d'études est officiellement octroyée pour les cycles professionnels (CAP, BEP, BP, BTS) afin de valoriser ces diplômes », a-t-il indiqué. Pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique, le ministre a indiqué que des ouvertures ciblées des lycées professionnels spécialisés sont organisées par région, selon les forces locales.

Il est également revenu sur le décret réglementant les frais de scolarité. « 70,55 % des établissements du pays ont soit maintenu, soit baissé leurs tarifs par rapport à l'année dernière », a-t-il déclaré. Il a invité les structures privées à ne pas viser systématiquement les plafonds autorisés.

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Le proviseur du Lycée professionnel régional du centre, Rodrigue Somda, a salué le dynamisme insufflé par le ministère de tutelle. Il s'est félicité des avancées récentes obtenues pour son établissement, notamment l'autorisation d'ouvrir le BEP en mécanique générale ainsi que les filières technologiques des séries F1 et F3. Il a soumis des doléances relatives à l'insuffisance des infrastructures, à l'insécurité et la situation de certains agents.

Le ministre a rassuré que des démarches sont en cours auprès de la fonction publique pour régulariser la situation des agents de soutien. Quid des infrastructures, il a annoncé l'ouverture prochaine du lycée professionnel des métiers de la mode vestimentaire à Bendogo.