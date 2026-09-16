Afrique de l'Ouest: 2e édition des Jeux de l'AES - Le pays réalise une belle moisson lors de la 3e journée d'athlétisme

La 3e journée de la 2e édition des Jeux de la Confédération des États du Sahel (AES) s'est tenue ce 15 août 2026 au Stade du 4-Août. Au terme des différentes épreuves d'athlétisme, le Burkina Faso s'est distingué par de nombreuses performances, aussi bien chez les hommes que chez les dames, réalisant ainsi une belle moisson.

Chez les hommes, les Burkinabè s'imposent dans plusieurs épreuves. D'abord, au triple saut, le Burkina Faso signe un doublé avec Abdoul Rachid TRAORÉ, premier avec un bond de 14,74 m, suivi de son compatriote Djamal DABIRÉ. Le Nigérien Abdoul Hakim KAKA complète le podium.

Ensuite, au 400 m haies, Ibrahim SAWADOGO s'impose en 36 »69, devant son compatriote Steeve SOUMPOUGDOU et le Nigérien Boubakar OUMAROU.

Par ailleurs, dans l'épreuve de middle-distance/course, Ibrahim SAWADOGO signe une nouvelle victoire en 2'03 »17, devant le Nigérien Moumouni Mamadou et son compatriote Steeve SOUMPOUGDOU.

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Enfin, au 3000 m, Ali MOUHSINE s'impose en 9'10 »94, devant Djakaridja TRAORÉ et Razak SAWADOGO, pour un podium entièrement burkinabè.

Chez les dames, le Burkina Faso confirme également sa présence sur les podiums. Du côté des dames, les athlètes burkinabè ont également livré de belles prestations.

Au triple saut, Zalissa ZONGO s'impose avec un bond de 13,02 m, devant sa compatriote Chirifa DJIBO et la Nigérienne Farida Zakari NANA.

Dans le 1500 m, Roukyatou SYLLA remporte l'épreuve en 5'01 »95, suivie de Ornella KABOÉRÉ et de la Nigérienne Farida Zakari NANA.

En revanche, sur le 400 m haies, la Nigérienne Halidou SALAMATOU prend la première place en 1'01 »00, devant les Burkinabè Laurentienne LOUGUÉ et Roxane KONDOMBO.

Enfin, le relais a été marqué par une belle prestation collective, avec notamment Roukyatou SYLLA et Yacouba YÉ pour le Burkina Faso, aux côtés de la Nigérienne Halidou SALAMATOU.

Cette moisson s'est par ailleurs accompagnée de distinctions majeures. Le Burkina Faso a remporté le Trophée de la Meilleure Équipe, tandis que Abdoul Rachid TRAORÉ et Zalissa ZONGO ont été respectivement désignés Meilleur Athlète Masculin et Meilleure Athlète Féminine.

Au terme de cette journée, ces performances confirment la vitalité de l'athlétisme burkinabè et illustrent les valeurs de fraternité, d'excellence et d'intégration portées par les Jeux de l'AES.