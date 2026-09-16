Sénégal: PME - Le Bmn et CGF Bourse s'allient pour faciliter l'accès au financement

Le Bureau de mise à niveau (Bmn) et CGF Bourse ont signé, mardi 15 septembre 2026 à Dakar, une convention de partenariat destinée à renforcer l'accès des entreprises accompagnées par le Bmn aux financements, notamment à travers le marché financier régional de l'Uemoa. L'accord entend rapprocher la mise à niveau des entreprises de l'investissement et de la mobilisation de ressources financières.

Signée par la directrice du Bmn, Fatou Danya BA, et le directeur général de CGF Bourse, Kalidou DIALLO, la convention repose sur une complémentarité entre les deux structures. Elle vise notamment à faire le lien entre mise à niveau, investissement, structuration financière et accès au financement.

Un pipeline d'entreprises à orienter vers le marché financier

Dans le cadre de cet accord, le Bmn prévoit de constituer progressivement un portefeuille d'entreprises présentant un potentiel de financement. Ces entreprises seront soumises à CGF Bourse afin d'identifier les solutions financières adaptées à leurs besoins.

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En parallèle, le Bmn poursuivra son accompagnement afin de renforcer la structuration stratégique, organisationnelle et financière des entreprises et, par conséquent, leur capacité à accéder aux financements.

De son côté, CGF Bourse apportera son expertise en ingénierie financière, en levée de fonds propres et de dette ainsi qu'en intermédiation sur le marché financier régional.

L'accord prévoit également un accompagnement des entreprises dans leur préparation aux exigences du marché financier, notamment en matière de gouvernance, de reporting et de structuration financière.

Du diagnostic au financement

Le partenariat repose sur une chaîne d'accompagnement allant du diagnostic, du plan de mise à niveau, de l'investissement, de la structuration financière, à l'accès au financement, puis à la croissance et compétitivité.

Cette démarche vise à répondre à l'un des enjeux majeurs des entreprises : transformer les efforts de mise à niveau et de renforcement de leurs capacités en une meilleure capacité à mobiliser les ressources nécessaires à leur développement.

La convention met ainsi en avant la complémentarité des deux institutions. Le Bmn apporte son expertise dans l'accompagnement à la compétitivité des entreprises, tandis que CGF Bourse intervient sur la structuration et la mobilisation des financements.

Un partenariat de 24 mois

Conclue pour une durée initiale de vingt-quatre mois, la convention pourra être déclinée à travers des accords spécifiques précisant les programmes, les résultats attendus et les modalités de suivi.

A travers cette initiative, le Bmn et CGF Bourse affichent leur volonté de contribuer à l'émergence d'entreprises sénégalaises mieux structurées et plus compétitives, tout en élargissant leur accès aux ressources financières nécessaires à leur croissance.

Au-delà de l'accompagnement individuel des entreprises, le partenariat ouvre ainsi une perspective de rapprochement entre les dispositifs de mise à niveau des Pme et le marché financier régional de l'Uemoa, avec l'objectif de favoriser une meilleure mobilisation des capitaux au profit du développement du tissu entrepreneurial sénégalais.