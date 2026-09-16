Sénégal: Utilisation frauduleuse de son image - Invictus Capital & Finance alerte et menace

Invictus Capital & Finance informe le public, ses clients, partenaires et investisseurs avoir été alertée de manoeuvres effectuées par des individus et entités non autorisés se présentant comme ses collaborateurs, représentants ou mandataires, notamment en prétendant agir pour le compte de son Bureau d'Abidjan.

Dans un communiqué de presse, La société de gestion et d'intermédiation explique que les faits signalés peuvent notamment prendre les formes suivantes : utilisation de fausses pièces d'identité, cartes professionnelles, mandats ou autres documents ; création de faux profils ou de fausses pages sur les réseaux sociaux ; mise en ligne de faux sites internet ou de plateformes numériques imitant l'identité visuelle d'Icf ; utilisation non autorisée de la dénomination, du logo, des coordonnées ou de l'identité de collaborateurs d'Icf ; invitations à ouvrir un compte titres.

Invictus Capital & Finance précise que les auteurs réels de ces actes ne sont ni habilités ni mandatés pour représenter la société, prospecter des clients, collecter des informations, proposer l'ouverture d'un compte titres, recevoir des fonds ou engager Icf de quelque manière que ce soit. L'utilisation du nom ou de la photographie d'un collaborateur, la présence du logo d'Icf ou d'un logo similaire ou même l'apparence professionnelle d'un document, d'une page ou d'une plateforme ne constituent pas une preuve d'authenticité.

Avant d'ouvrir un compte titres, de communiquer des informations personnelles, de transmettre une pièce d'identité ou d'effectuer un paiement, nous vous invitons à vérifier indépendamment la légitimité de votre interlocuteur auprès d'Icf.

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Invictus Capital & Finance se réserve le droit d'engager toute action administrative, civile ou pénale nécessaire à la protection de ses clients, de ses partenaires, de ses collaborateurs et de son image, ainsi qu'à l'identification et à la poursuite des auteurs de ces agissements.